指标: Awesome Oscillator, AO

新评论
 

Awesome Oscillator, AO:

Awesome Oscillator Indicator (AO) is a 34-period simple moving average, which is subtracted from th

Author: MetaQuotes Software Corp.

[删除]  

林焕才2011216日阅，谢谢提供

[删除]  

林焕才2011216日阅，谢谢提供

新评论