拜师学艺|寻找投资交易界的EA技术老师
你好，感谢你点进查看了我的诉求，现在好像都找不到所谓的人生导师了吧？但是我还是想挂出来，希望能有精通EA的技术老师（金融行业的），因为自学了一些EA，目前状态是能看懂基本的EA。
但是想写自己的EA却不知道怎么写，甚至QML5。com上面的教程里有些内容我都不是很明白它的协作原理。
一个简单的EA需求，为什么会想到需要列出那么多东西呢？我十分不理解，很不通顺，感觉浑身不自在，不知道如何使力，不知道去哪里才能学习到和理解到，希望寻找一位导师协助指我
我这里有详细的MQL5教程及上课代码
我这里有详细的MQL5教程及上课代码
哪里？可以给我发私信吗？
还有，我现在不是缺教程，就是不明白一个写EA的原理。比如：要求要求K线过斐波拉契61.8，结合蜡烛形态做空。就这一句，为什么那些高手能想到，会在头部添加些什么东西以便开始调用，但我却想不到些什么东西？再多的教程和代码都不能成长的，要代码的只是偷懒的人。我想要的是我能把我的思路写出来。但看了MQL5里的教程，有些很高深，就如刚才以上的例子。我根本不懂为什么需要找那些作为头部声明。
mt5比mt4更加优秀，里面库更加丰富，只不过要求c和c++功底深厚，才能写出优质的代码，有时间可以发邮件给我，一块切磋 ：caominchao@qq.com
很抱歉，我真的是一个IT外行，不懂C语言的。是不是不懂IT，就不懂机器的表达原理？好烦啊，不知道怎么写EA。基本的代码会看了，懂了，也能做一个简单的拼装，但就是不理解为什么这个EA需要这些东西！！！我该怎么知道写一个EA需要哪些声明和如何编写呢/(原理）？
不知道我表达的你能否理解我表达的，哭啊~
我学EA怎么就没你这个过程？完全不需要老师，可以无师自通，主要是要多写多测试。
是吗？难道刚开始你都没有吗？你是不是IT或者懂程序代码类的？
你知道写一个EA需要怎么样的步骤吗？给你一个EA策略思路，你有写EA的思路吗？对的，我就是缺编写EA的思路（内容顺序和内容部件（会涉及到哪些?）），是的，我就是缺这个！
其实写出来不难阿
问题是
如果你不是Scalp的 要赚到1000%那是很困难的
就走趋势 顺势 逆势策略
一年了不起就30~50%
下图放个投资组合
完了，图看不懂- -！
对的，我就是要波段，要盈利。不想搞波头皮的。我要每月30%左右的波段，1万美金平均每个交易日150美金就好。
你好，感谢你点进查看了我的诉求，现在好像都找不到所谓的人生导师了吧？但是我还是想挂出来，希望能有精通EA的技术老师（金融行业的），因为自学了一些EA，目前状态是能看懂基本的EA。
但是想写自己的EA却不知道怎么写，甚至QML5。com上面的教程里有些内容我都不是很明白它的协作原理。
一个简单的EA需求，为什么会想到需要列出那么多东西呢？我十分不理解，很不通顺，感觉浑身不自在，不知道如何使力，不知道去哪里才能学习到和理解到，希望寻找一位导师协助指导。