求教，如何取双线MACD中红柱和绿柱的值啊 ? EA新人拜上.
先谢各位大侠读贴，，如下图
能取到MACD上二条快慢线的值，如下，得到结果没有问题。
double MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
double SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
但用下面语句取红绿色柱时的值时，和图上显示的值不一致。
double MacdbarCurrent=MacdCurrent-SignalCurrent;
我取值的结果是; 2018.09.13 10:36:03.077 test2 USOil,H1: MacdbarCurrent=-0.1406631780135288
我原以为当前值可以是变化的，就再取了前面柱的值对比，结果类似，都对不上。
请教哪位大侠，是红绿柱的取值语句不对吗？
EA新手,f998,
直接在源码中调用 不就得了，你得研究 macd的由来，他是由MA均线演变而来的
你直接调用Ma的数据 加以计算不就解决问题了ma
这种的MACD怎么调出双线的MACD啊
