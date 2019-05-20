求教，如何取双线MACD中红柱和绿柱的值啊 ? EA新人拜上.

新评论
 

先谢各位大侠读贴，，如下图


 能取到MACD上二条快慢线的值，如下，得到结果没有问题。

double MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);

   double SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);

但用下面语句取红绿色柱时的值时，和图上显示的值不一致。

double  MacdbarCurrent=MacdCurrent-SignalCurrent;


我取值的结果是; 2018.09.13 10:36:03.077 test2 USOil,H1: MacdbarCurrent=-0.1406631780135288

我原以为当前值可以是变化的，就再取了前面柱的值对比，结果类似，都对不上。


请教哪位大侠，是红绿柱的取值语句不对吗？ 



EA新手,f998,



 
f998:

先谢各位大侠读贴，，如下图


 能取到MACD上二条快慢线的值，如下，得到结果没有问题。

double MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);

   double SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);

但用下面语句取红绿色柱时的值时，和图上显示的值不一致。

double  MacdbarCurrent=MacdCurrent-SignalCurrent;


我取值的结果是; 2018.09.13 10:36:03.077 test2 USOil,H1: MacdbarCurrent=-0.1406631780135288

我原以为当前值可以是变化的，就再取了前面柱的值对比，结果类似，都对不上。


请教哪位大侠，是红绿柱的取值语句不对吗？ 



EA新手,f998,



MACD指标包含未来参数，你那个设置是9根联动，9柱以内的值会随着当前价格变动不断改写，不建议EA使用这个指标
 

直接在源码中调用 不就得了，你得研究 macd的由来，他是由MA均线演变而来的

你直接调用Ma的数据 加以计算不就解决问题了ma

 
Rubing Zhu:

直接在源码中调用 不就得了，你得研究 macd的由来，他是由MA均线演变而来的

你直接调用Ma的数据 加以计算不就解决问题了ma

这种的MACD怎么调出双线的MACD啊

 
f998:

先谢各位大侠读贴，，如下图


 能取到MACD上二条快慢线的值，如下，得到结果没有问题。

double MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);

   double SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);

但用下面语句取红绿色柱时的值时，和图上显示的值不一致。

double  MacdbarCurrent=MacdCurrent-SignalCurrent;


我取值的结果是; 2018.09.13 10:36:03.077 test2 USOil,H1: MacdbarCurrent=-0.1406631780135288

我原以为当前值可以是变化的，就再取了前面柱的值对比，结果类似，都对不上。


请教哪位大侠，是红绿柱的取值语句不对吗？ 



EA新手,f998,



OsMA指标，应该是你需要的东西。
 
柱子值=2*(M-S)，大多平台是这样算的

新评论