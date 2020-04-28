求移动版真正的双线macd指标
求移动版真正的双线macd指标，mt4和mt5均可，如果没有希望官方能及时提供，这个指标需要的人非常多，不知官方能不能看到此帖并引起重视
weforum:
官方提供的标准指标都是严格遵循原始定义、公式制作的，有根可循。
而所谓的双线MACD多出来的一条线都是自定义的，每个版本的出处、计算公式不知底细，官方不可能提供这种非标准指标的。
Xiangdong Guo:双线macd在各股票软件中有严格定义，只是更细致，更好用，希望官方尽责调查后再说话，只是建议，当然做不做移动版的双线还是官方说了算，本人只是卑微的建议罢了
weforum:
这种争执曾发生在 Stochastic 和 KDJ 之间，总有不知指标来由的用户先接触到本地化的版本，习惯之后就野望二奶扶正。
哈哈，不是针对谁，纯娱乐。
Xiangdong Guo:看效果不是看谁是正根，事物总是向前发展的，好用说了算
weforum:
如果你要时常关注论坛英文版的话，隔三岔五就会有用户抱怨MT4/5的指标数值不准确，然后拿出他们自己用的一款指标做对比，最终结果都是发现他们拿出的版本是自定义版而收场。
所以，若是官方把非标准版本拿出来，那用惯标准版的用户也会抱怨，这事就吵个没完了。
何时移动版能让用户添加自定义指标就可解决这问题了。
weforum:
而且，你说的股票软件中的双线MACD，其实在欧美市场上也没见有人用。
即使针对中国特色的市场，你真的认为这个指标会对盈利有帮助？
图样图森破。。。
Xiangdong Guo:会用的自然会用，不会用的可以用别的，呵呵，屁民无视你的攻击，当是放屁
等官方支持自定义指标吧。
我个人觉得估计无望。要不就用PC端。非要用手机的话，装个Teamview连回家里的PC端看盘。
weforum:
你要的应该是这样的吧。
