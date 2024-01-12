请问有无类似mt4gui 这类型的插件可作UI.

首先姊姊先说一下我的问题，我最大的问题就是 在mql4里所有的元件，不管是线、按错，文字方块都是有 price,time来作定位。后来我找了一下，有朋友介绍这个插件，他是用X,Y, 来作订位，这个大幅的降低制作了的困难。但是这款插件，并不能制作太客制的物件，就是说外表更不能随我想要的制作。

各位先进，有没有推荐可以制作mt4 ui的插件。谢谢。
 
MT4 平台自带的标准库里有一些现成的控件，你可以在 Include\Controls下面找到。

不过都是基本控件，你要想做大型 UI 非得累死。MetaQotes 早已声明 MT4 平台上不会加新东西了，所以官方版没指望了。

MT5 平台上目前比较优秀的 UI 库是 EasyAndFastGUI，你如果有团队支持的话，可以移植到 MT4 上来。

 
请问这个有说明文档可以参考吗？

 
标准库的说明帮助里就有。

至于 easyandfastgui，你在 MQL5 网站里搜关键字，找到后去作者个人页面，他发表过一系列有关图形界面库的使用开发文章。

 
感謝您

 


比如，这样一个简单的 参数设置 面板，用MQL 语言的 标准程序库 就完成了。无需其它工具 ，无需 .dll 等......


这是一个指标，可以用在 MT4 终端中，放在 指标文件中即可。然后，拖放在图表上，即可看到 如 上图中的 效果。

附加的文件：
5MIN_yao.ex4  133 kb
 
lrain5477 #:

感謝您

大部分的工具其实是没有任何意义的，因为 MT4 并不是直接的行情信息出口。
比如交易所的持仓头寸在MT4你是看不到的，这里涉及到的是券商和券商之间的交易，你作为零售券商是看不到你的券商和他的上级之间的头寸和关系。
比如 WTI 他的地点在这里
https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/light-sweet-crude.contractSpecs.options.html#optionProductId=190 
可以看到 交易所的原始信息 
包括一些 期权的Call
https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile-energy.html
https://imgur.com/W8eszAi

其次就是关于MT4 ，有专门的工具可使用。不过是订阅付费的

