无法添加信号，求助 新评论 Xin Tan 2018.08.20 09:09 1、无法添加信号，我想统计我的账户信息，将账号设置为私人信号，但是被拒绝了（如图）2、我的这个账号前断时间用做私人信号，不知道什么原因被禁止了，我现在删除后无法重新添加。 Xin Tan 2018.08.20 09:10 #1 Xueqiang Wu 2018.08.21 12:16 #2 我的也是和你一样 ·不知道为什么· Yongqiang Chao 2018.11.01 06:47 #3 我来回答你！！因为其他的MQL5账号曾经使用了这个交易账号添加了信号！！尽管其他账号删除信号，也是不可以用于其他MQL5的账号再次添加。 Bing Ke 2018.11.01 13:53 #4 MQL5很奇怪的 净值增长快了说你信号有风险也不给展示 ，真正好的信号都看不到。我的账户明明是对的，添加信号让检查数据 ，都无语了，模拟可以添加实盘不行。 新评论
