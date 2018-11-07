无法添加信号，求助

1、无法添加信号，我想统计我的账户信息，将账号设置为私人信号，但是被拒绝了（如图）


2、我的这个账号前断时间用做私人信号，不知道什么原因被禁止了，我现在删除后无法重新添加。

 
 
我的也是和你一样 ·不知道为什么·
 
我来回答你！！因为其他的MQL5账号曾经使用了这个交易账号添加了信号！！尽管其他账号删除信号，也是不可以用于其他MQL5的账号再次添加。
 
MQL5很奇怪的  净值增长快了说你信号有风险也不给展示 ，真正好的信号都看不到。我的账户明明是对的，添加信号让检查数据 ，都无语了，模拟可以添加实盘不行。
