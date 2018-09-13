一个新人想请教给位老师能给一个中肯的建议，麻烦大家了！
我现在是一名现货交易者，自己也有一套交易系统去执行，但是无奈总是克服不了人性，每次都会错过行情，所以想通过自动化交易来解决我的问题；但是自己没有学过编程，零基础，更不知道从哪里开始着手学习，所以希望这里的老手能给一个好的建议，能系统的相告一些学习逻辑与方法，能详细点最好毕竟新手，我有很大的决心，一定要学好，最起码要努力，不辜负大家的回复！在这里谢谢大家
最快就是找个编程人员帮你写EA
以下文件希望能帮到你
ZHANGBO521:
你对该系统就这么有信心？客服了人性的弱点，它稳定盈利的可能有多大？
zqj8280:我对自己的系统跟踪了差不多两年的时间，盈利多少不说却是可以稳定盈利的，但这也是基于我来讲，这个过程肯定会有一些人为的因素这个不否认。要是在纯客观状态下是否还能有效，这我也说不准；做单时会受到心态影响单子质量，最起码我学会不管对单子有没有帮助，最起码我会更加客观正视自己、检视自己！所以这也是我想学EA的目的！ 最近在学习编程基础开始，看一些视频，学一些基础语法什么的，您有什么建议吗？怎么学会比较好
marlin1331:谢谢你提供的资料！
我这
我这有一套MQL4高清视频教程，零基础可以学习，从简单的语句讲起，还有源码，边看边学了，能坚持学完联系我，可以发给你，三分钟热血就算了吧
我这有一套MQL4高清视频教程，零基础可以学习，从简单的语句讲起，还有源码，边看边学了，能坚持学完联系我，可以发给你，三分钟热血就算了吧
Qq807525678:加你QQ 原来是卖教程的；写的真仗义，骗人干嘛，无耻！
我说一句白送了吗，想学东西，还不想花钱，要钱就是无耻了，不劳而获算不算无耻，还骂人无耻，真是服了，白给就不算无耻了是不是，不用付出就能得到，你只能找你爹了，我跟你不熟做不到
可以靠EA 但不能依赖EA，EA也需要人工调整，想通过EA来实现你现有的人工交易系统，也是困难的，就算写出来，也不一定就能赚钱，也需要调整，还需要很长一段时间考验，朝夕间也成不了，想学习也是可以的就看你自己了。
你先找一套合适的能稳定的交易策略，系统，能帮助你成长，先学习下在市场上已经流通的策略是怎么回事
常见的EA策略，震荡，趋势，倍仓，联动，追单，很多种，不同货币对，不同品种在不同时期用的也不一样
工具分为EA：自动交易工具，技术指标：分析工具，统计工具，脚本：批处理工具
我这边可以提供一套EA，有配套的指标和脚本，有多种交易策略，投资计划结合。我们客户在用的给你试用，不收费，挂模拟账户反复练习。
你有自己的逻辑可以给你联系高手定制策略，但是你必须提供准确的开仓逻辑，平仓逻辑 过滤条件，很完善，不需要反复修改，才会有人给你写，不然写了也没什么意义
下图是我们云服务器运行EA实时状况
wushuang888:是的，我明白，现在正在努力学习中，我会努力的！谢谢！
