訂閱交易signal的問題 求教

我在mql4上訂閱了一個交易signal,在我的mt4平台上,我有使用vps,但我訂閱了一天,卻從沒有交易,我卻看見賣家有10多次的單子下了,我打開mt4的日誌發現裹面幾分鐘就有一次connecting to signal server.求大大告訴我這是不是有問題

 
 
mql4的信号。你用MT5跟单？
