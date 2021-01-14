社区提现问题 ，提现到中国银行卡的问题，卖家朋友有没有好的方案？？ - 页 3 123 新评论 Xiangdong Guo 2018.08.02 18:09 #21 Nianfu Li: 的确没弄明白，你是怎么通过xoom把paypal账户里的美金汇款到中国内地银行账户的。看了一下，这个xoom与paypal并没有直接关系。paypal账户里的资金是无法直接转到xoom 里的，那你这paypal账户上的资金到底是如何通过xoom汇款的呢？不明白。 我查了一下，以前的从 Paypal 账户选项没了呀，改得真快欸，嘿嘿。 Xiangdong Guo 2018.08.02 18:59 #22 Paypal 官网说明 Jinsong Zhang 2018.08.03 05:06 #23 我很早就呼吁过mql增加支付宝和微信选项 Ziheng Zhuang 2018.08.03 12:07 #24 7月1日起，lianlianpay与Paypal断开之后，现在还真没有什么好办法。 由于川普不断挑事，贸易战愈演愈烈，外汇管制逐步升级，连1000美元都要管了。 最近央行规定跨境汇款1000美元就要登记核实双方身份，下面银行执行只会更加刁难客户。 http://www.sohu.com/a/243716107_189372 支付新规丨央行：跨境汇款1000美元以上，需要做这些 2018.07.27www.sohu.com 义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下措施:一是确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施；二是立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息；三是在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件。义务机构应当承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。 1.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。 2.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。 3.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。 4.适度提高交易监测的频率及强度... Coco 曾 2018.08.16 10:02 #25 1，提现到银行卡，由于地方政策的原因，很多银行已经拒绝接收，只有退回2，离岸不建议，人民币回国内都没有正规的渠道3，连连支付断了官方合作，但如果资金少的话现在也可以咨询使用，0.7%+35美金手续费。4，代理结汇公司，需要找有支付牌照，银行有备户金的靠谱的。手续费一般是35美金+10-15美金银行手续费。个人建议，供参考。 threecents 2021.01.14 08:35 #26 XOOM不让人民币汇回国内了。 在线汇款 | Xoom，一项PayPal服务 www.xoom.com 使用Xoom轻松、安全地进行网上汇款，还可节省汇款费用。电汇至银行账户只需片刻时间，可在数千个网点领取现金。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
的确没弄明白，你是怎么通过xoom把paypal账户里的美金汇款到中国内地银行账户的。看了一下，这个xoom与paypal并没有直接关系。paypal账户里的资金是无法直接转到xoom
里的，那你这paypal账户上的资金到底是如何通过xoom汇款的呢？不明白。
我查了一下，以前的从 Paypal 账户选项没了呀，改得真快欸，嘿嘿。
Paypal 官网说明
7月1日起，lianlianpay与Paypal断开之后，现在还真没有什么好办法。
由于川普不断挑事，贸易战愈演愈烈，外汇管制逐步升级，连1000美元都要管了。
最近央行规定跨境汇款1000美元就要登记核实双方身份，下面银行执行只会更加刁难客户。
2，离岸不建议，人民币回国内都没有正规的渠道
3，连连支付断了官方合作，但如果资金少的话现在也可以咨询使用，0.7%+35美金手续费。
4，代理结汇公司，需要找有支付牌照，银行有备户金的靠谱的。手续费一般是35美金+10-15美金银行手续费。
个人建议，供参考。