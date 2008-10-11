专家: open_close&stochastic_strategy
//+------------------------------------------------------------------+
//| 桉镳噔脲眄? 邂痤漕腚囵.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
extern double Lots = 0.1;
extern double MaximumRisk = 0.7;
extern double DecreaseFactor = 100;
double st1,st2;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol)
{
int buys=0,sells=0;
//----
for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderSymbol()==Symbol())
{
if(OrderType()==OP_BUY) buys++;
if(OrderType()==OP_SELL) sells++;
}
}
//---- return orders volume
if(buys>0) return(buys);
else return(-sells);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
{
double lot=Lots;
int orders=HistoryTotal(); // history orders total
int losses=0; // number of losses orders without a break
//---- select lot size
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/10000.0,3);
//---- calcuulate number of losses orders without a break
if(DecreaseFactor>0)
{
for(int i=orders-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue;
//----
if(OrderProfit()>0) break;
if(OrderProfit()<0) losses++;
}
if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
}
//---- return lot size
if(lot<0.1) lot=0.1;
return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
{
int res;
if(Volume[0]>1) return;
//---- 镱牦镟屐 -----------------------
if ( (iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)))
if ((Open[0]<Open[1])&&(Close[0]<Close[1]))
//
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,15,0,"",0,0,Blue);
return;
}
//---- 镳钿噱?------------------------
if ((iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)))
if((Open[0]>Open[1])&&(Close[0]>Close[1]))
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,15,0,"",0,0,Red);
return;
}
}
//------------青牮桢 镱玷鲨?---------------------------------------
void CheckForClose2()
{
if(OrderType()==OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White);
if(OrderType()==OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Blue);
//CheckForOpen();
}
//
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose1()
{
if(Volume[0]>1) return;
//镳钼屦赅 磬 镳铊沭
if ((AccountProfit()<0)&&(MathAbs(AccountProfit())>=(AccountMargin())))
{
CheckForClose2();
Print(" 筢铌", AccountProfit());
}/**/
//---- check order type
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if ((iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)))
if ((Open[0]>Open[1])&&(Close[0]>Close[1]))
CheckForClose2();
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
if ((iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,9,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)))
if ((Open[0]<Open[1])&&(Close[0]<Close[1]))
CheckForClose2();
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
//---- calculate open orders by current symbol
if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();
else CheckForClose1();
//---
}
//+-----------------------------------------------+
