PVT:价格交易量趋势 (PVT) 是价格趋势和交易量的指标，类似于标准的平衡量 (OBV) 指标。 作者： Scriptor RandyGoad 2023.09.14 22:13 #1 该指标没有在窗口中显示任何内容。我使用的是 MT5，是编程新手。指标不在窗口中显示的原因是什么？ RandyGoad 2023.09.14 22:20 #2 该指标不绘制任何数据，也不绘制指标名称。唯一出现的过程是价格下方出现一个空白窗口。我是编程新手，不明白为什么什么都不显示。我甚至在第 33 行添加了 PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) ，但没有任何结果。您知道为什么该指标除了创建一个窗口外什么也不做？ seudry 2025.01.11 23:14 #3 这个指标我用了很久。 我将自适应移动平均线应用于该指标。PVT>AMA = 看涨 PVT<AMA = 看跌我的进场点是在 PVT 突破后回升触及 AMA 时。 我发现这个指标没有骗我，因为它很好地跟踪了价格的走势。 但.....。 有一天我意识到，除了复制价格，它并不能告诉我更多。 所以它毫无用处，这就是证据：顶部：价格（显示线）+ AMA (10,2,5) 底部：PVT + AMA (10,2,5) 价格图表与 PVT 图表完全相同，除了极个别的背离，但也有无关紧要的例外情况。
PVT:
价格交易量趋势 (PVT) 是价格趋势和交易量的指标，类似于标准的平衡量 (OBV) 指标。
作者： Scriptor