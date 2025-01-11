指标: PVT

价格交易量趋势 (PVT) 是价格趋势和交易量的指标，类似于标准的平衡量 (OBV) 指标。


该指标没有在窗口中显示任何内容。我使用的是 MT5，是编程新手。指标不在窗口中显示的原因是什么？
 
该指标不绘制任何数据，也不绘制指标名称。唯一出现的过程是价格下方出现一个空白窗口。我是编程新手，不明白为什么什么都不显示。我甚至在第 33 行添加了 PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) ，但没有任何结果。您知道为什么该指标除了创建一个窗口外什么也不做？
 

这个指标我用了很久。
我将自适应移动平均线应用于该指标。

PVT>AMA = 看涨
PVT<AMA = 看跌

我的进场点是在 PVT 突破后回升触及 AMA 时。
我发现这个指标没有骗我，因为它很好地跟踪了价格的走势。 但.....。
有一天我意识到，除了复制价格，它并不能告诉我更多。 所以它毫无用处，这就是证据：

顶部：价格（显示线）+ AMA (10,2,5)

底部：PVT + AMA (10,2,5)

价格图表与 PVT 图表完全相同，除了极个别的背离，但也有无关紧要的例外情况。

