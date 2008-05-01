指标: RZI

新评论
 

RZI:

查看不同形态指标。

Author: dektec

[删除]  

林焕才201143日阅，谢谢提供

 
5125839:

林焕才201143日阅，谢谢提供


请问楼主，我在爱康MT4平台上加载这个指标，却没有东西显示，为什么呢？
 

请楼主或者高手尽快回复，急用，谢谢

[删除]  
hjy1974:
5125839:

林焕才201143日阅，谢谢提供


请问楼主，我在爱康MT4平台上加载这个指标，却没有东西显示，为什么呢？

鬼知道我的也是这样的
新评论