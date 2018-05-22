在EA内如何画出自定义指标？
我画了一个自定义指标，有三条线(三个indicator buffers)，MA4.mq4
在自动交易上「画出指标」应该很多人会作的功能，怎么我都查不到如何作呢
我查到的都是用 iCustom，但这个只是求出数字，(但我的指标并不会回传数字耶,可能是我观念不对吧...)，并没有「绘出指标」的功能。
就是要能自动交易，也会显示指标~~这个要如何实现？
另，我在EA交易中使用 #resource "\\Indicators\\MA4.mq4"
出现错误 unknown resource type 'c:\Users\xxx\AppData\Roaming\xxxxxxx......\MA4.mq4'，但我的目录检查是正确的，这又该怎么解决呢？
lrain5477:EA不能直接画指标曲线，需要相应的函数。CreatObject.....
