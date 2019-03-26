mt4不能安装在windows server2008系统上
有没试过换个平台的mt4？
我的可以用哦，刚刚开通了云服务器
我再阿里云的服务器上也是安装不了。
系统和楼主一样，win8 server
从mql5下载后点击安装没一点反应。mt4 mt5都不行
Lin Li:
服务器上直接安装后，无法运行以的话，建议在其他电脑上安装好了，把安装文件夹整体传入到服务器上即可。
summer64717:
同樣問題 阿里云server 2008 下載好傳過去點了沒反應
您所不了解的事实是：中国的阿里云服务是中国特色的互联网局域网服务，因此假如您不想使用撇脚的阉割版的网络服务，请远离中国局域网。您将获得完整意义上的网络服务，-- 包括VPS云，建议使用vultr搭建您的服务。如果您想要2008 for MT4，我可以给您，contact me minson.way at live.com
summer64717:在控制台关掉云服务器，然后选择更换镜像 会跳转 进入云市场0元买个win2012镜像或者未激活的win7自己激活一下就行了 我是换成了2012 运行mt4稳如狗
下載好安裝好打包過去解壓縮也是不行
有大神幫解嗎 搞了好多天了
Sakya Cherie:
你很变态！阿里云是一流的云服务器，我都用了四五年了，人家不会用不帮别人，还乱叫唤，真是个SB！
一片素白:
可以换windows server 2012 数据中心 版，用得很稳定。
之前我在windows server2008系统上成功运行过mt4,这次买云服务器就还是windows server2008,结果提示不支持系统，有没有大神指导一下怎么解决。