系统格局决定是成功交易的基础
博弈有棋盘，打仗有战场。棋盘和战场的大小，决定你的格局有多大。 格要精，就要大，方能取得辉煌战果。下图是道琼斯指数小时格局下的5分钟图。
好像很厉害的样子
zzc3071:
好像很厉害的样子
好像很厉害的样子
这是系统计算好的，波动区间以及极端点位。不用手动画趋势线的。把棋盘做大，使得所有的价格都在我们监控范围内，如果你的棋盘本来就不够大，使得部分行情价格超出棋盘，那就出现监控盲区了。
关键是棋盘格局不能“易变”，格局要相对稳定，这样才能减少盘面波动对心态的影响。
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
金融市场是个似是而非的东西，价格走出来之后，怎么看怎么有理，价格走出来之前，怎么走都有道理。
请问这个是EA还是什么呀？怎么样能够拿到你这套东西来测试一下呢？要怎么联系呢？
Ning Liu:
金融市场是个似是而非的东西，价格走出来之后，怎么看怎么有理，价格走出来之前，怎么走都有道理。
金融市场是个似是而非的东西，价格走出来之后，怎么看怎么有理，价格走出来之前，怎么走都有道理。
你是那种亏得不知道北了人，与你这种认识的人太多、太平常了。肯定一切与否定一切都是错误的。
金融市场要被人肯定只有一个办法，证明你持续稳定获利，其他一切都是空中楼阁