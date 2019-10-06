论坛是世界的，当你们发这种垃极贴时请考虑给国人丢脸了

过去几年来在这个论坛上学到很多知识，但近期有一些垃圾人开始灌水，

难道要把这个论坛弄成百度贴吧一样吗？你们看看别人发贴的内容，

再看看自己 ，不觉得给国人丢脸吗？

 
zhudaying:

👍  
支持
 
支持
 
没事的，外国人看不懂中文的，他们随便说吧

 

发垃圾贴的人真的好烦人

