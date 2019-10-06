论坛是世界的，当你们发这种垃极贴时请考虑给国人丢脸了 新评论 [删除] 2018.03.21 04:20 过去几年来在这个论坛上学到很多知识，但近期有一些垃圾人开始灌水， 难道要把这个论坛弄成百度贴吧一样吗？你们看看别人发贴的内容， 再看看自己 ，不觉得给国人丢脸吗？ Hongjun Li 2018.03.21 04:52 #1 zhudaying: 过去几年来在这个论坛上学到很多知识，但近期有一些垃圾人开始灌水， 难道要把这个论坛弄成百度贴吧一样吗？你们看看别人发贴的内容， 再看看自己 ，不觉得给国人丢脸吗？👍 [删除] 2018.03.21 08:16 #2 ckamoney2018 2018.07.13 09:43 #3 支持 zzfarseer 2018.07.14 09:04 #4 支持 zqj8280 2018.07.17 12:36 #5 zhudaying: 过去几年来在这个论坛上学到很多知识，但近期有一些垃圾人开始灌水， 难道要把这个论坛弄成百度贴吧一样吗？你们看看别人发贴的内容， 再看看自己 ，不觉得给国人丢脸吗？没事的，外国人看不懂中文的，他们随便说吧 Hongjun Li 2019.10.06 14:57 #6 发垃圾贴的人真的好烦人 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
