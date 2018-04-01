黑色星期五离我们是不是又不远了？ 新评论 Peng Zhang 2018.03.08 20:21 1.波动性指数在我们国内的投资者中很少有做的，但是近期的一些暴跌不得不让我们关注一下这个反应市场情绪的指数。 每一次市场的暴跌都伴随着波动性指数的暴涨。从图中我们可以看一下波动性指数近期的走势 如图：https://www.mql5.com/en/charts/8412548/vix-h8-h1-international-capital-markets 可以看出指数在17附近的位置有很强的支撑，而每次到达这个位置市场都会出现较大的波动。 2.我们再来看一下标准普尔500指数期货的近期走势 如图：https://www.mql5.com/en/charts/8412549/us500-h4-international-capital-markets 我们可以看到经过二月份的暴跌，市场现在处在一个回填震荡中。近期的走势也越来越清晰，从上图可以看出现在很有可能会走出 一个头肩形态。 3.我们再从基本面上来看，美联储的缩表加息政策已近在如火如荼的进行。全球央行现在慢慢都要走的政策就是抽回市场上金融危机以来投入进去的流动性。 在此时全球去杠杆的大背景下，在这种贸易战一触即发的大背景下。下一个黑丝星期五离我们还远吗？ 以上仅为个人观点。投资需谨慎！ Chart VIX_H8, H1, 2018.03.08 18:59 UTC, International Capital Markets Pty Ltd., MetaTrader 4, Real www.mql5.com Symbol: VIX_H8. Periodicity: H1. Broker: International Capital Markets Pty Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2018.03.08 18:59 UTC. Peng Zhang 2018.03.27 22:14 #1 标普现在在一个宽幅震荡区间，2540进多单。如果下破多单扫损，等企稳回踩进空 策略如图 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1.波动性指数在我们国内的投资者中很少有做的，但是近期的一些暴跌不得不让我们关注一下这个反应市场情绪的指数。
每一次市场的暴跌都伴随着波动性指数的暴涨。从图中我们可以看一下波动性指数近期的走势 如图：https://www.mql5.com/en/charts/8412548/vix-h8-h1-international-capital-markets
可以看出指数在17附近的位置有很强的支撑，而每次到达这个位置市场都会出现较大的波动。
2.我们再来看一下标准普尔500指数期货的近期走势 如图：https://www.mql5.com/en/charts/8412549/us500-h4-international-capital-markets
我们可以看到经过二月份的暴跌，市场现在处在一个回填震荡中。近期的走势也越来越清晰，从上图可以看出现在很有可能会走出
一个头肩形态。
3.我们再从基本面上来看，美联储的缩表加息政策已近在如火如荼的进行。全球央行现在慢慢都要走的政策就是抽回市场上金融危机以来投入进去的流动性。
在此时全球去杠杆的大背景下，在这种贸易战一触即发的大背景下。下一个黑丝星期五离我们还远吗？
以上仅为个人观点。投资需谨慎！