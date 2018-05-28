急求高手声音文件夹 新评论 chao tang 2018.03.07 03:10 急求高手，声音文件夹从哪里进去？多谢啦！ 附加的文件： QQpb20180304164623.png 21 kb Ziheng Zhuang 2018.03.07 12:46 #1 chao tang: 急求高手，声音文件夹从哪里进去？多谢啦！ 你的根本就没有啊。 重装MT5试试。 chao tang 2018.03.07 14:48 #2 Ziheng Zhuang: 你的根本就没有啊。 重装MT5试试。 不是在数据文件夹里打开吗？谢谢 chao tang 2018.03.29 10:47 #3 哪位能告诉我声音文件夹时哪一个？谢谢啦 Liqing Zhang 2018.05.28 16:41 #4 没有啊 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录