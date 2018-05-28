急求高手声音文件夹

急求高手，声音文件夹从哪里进去？多谢啦！
附加的文件：
QQpb20180304164623.png  21 kb
 
chao tang:
你的根本就没有啊。

重装MT5试试。


 
Ziheng Zhuang:


不是在数据文件夹里打开吗？谢谢

 
哪位能告诉我声音文件夹时哪一个？谢谢啦
 
没有啊
