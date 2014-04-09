请问，下单成交价虚线的颜色怎样修改他？ 新评论 MT0.1 2014.04.07 10:44 请问，下单成交价虚线的颜色怎样修改他？ Jinsong Zhang 2014.04.08 05:38 #1 右击图表，选“属性”... MT0.1 2014.04.08 13:19 #2 song_song: 右击图表，选“属性”...右键“属性”里并没有吧。。。 enbo lu 2014.04.08 17:38 #3 下单成交价虚线？截图看下你指的是哪个线 MT0.1 2014.04.08 17:50 #4 luenbo: 下单成交价虚线？截图看下你指的是哪个线 就是MT4的界面上，下单后 ，不是有个成交价的虚线吗？这个虚线，被我修改了背景色之后，他原来的绿色就不再明显了，所以我想修改下MT4里决定这个成交价虚线的颜色。谢谢。 enbo lu 2014.04.09 06:27 #5 这个线的颜色和volum颜色一样。你可以通过改变它来改变其颜色。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录