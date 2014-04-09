请问，下单成交价虚线的颜色怎样修改他？

右击图表，选“属性”...
 
song_song:
右键“属性”里并没有吧。。。
 

下单成交价虚线？

截图看下你指的是哪个线 

 
luenbo:

就是MT4的界面上，下单后 ，不是有个成交价的虚线吗？这个虚线，被我修改了背景色之后，他原来的绿色就不再明显了，所以我想修改下MT4里决定这个成交价虚线的颜色。谢谢。
 

这个线的颜色和volum颜色一样。你可以通过改变它来改变其颜色。

 

