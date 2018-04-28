垃圾帖严重，不得已用出黑名单方法了，请大家看好钱包，别上了业务员的当
版主权限有限，不能设置置顶，垃圾帖严重的时候，我会让这个帖子人工置顶 :)
支持！
上面这个小号，是深夜刚刚注册的，我本以为是被骗群众，但是很大可能是竞争对手或者上演什么苦肉计之类的，因为他的 IP 地址和深夜另一个发垃圾帖的号是一致的，并且这IP地址和一大票发垃圾帖的人也都是来自同一个地方。
我只能一声叹息，生活还真是精彩, 表演更精彩 :)
支持
支持大佬
那些人完全可以写在自己的博客里边，有没有人看就看他们的本事了。
这是技术论坛，他们发的那些东西根本没人看，不知道那些人怎么想的，完全不考虑自己的工作有没有成效。
版主您好，我是一个忠实的黄金投资者，在这里看到您把北楚柯西说成这样，心里有点难过，毕竟那个投资者都想要赚钱，想赚钱就必然有一些分析师，但我想说的是，北楚柯西绝对不是你说的那样子
我说过，他们的本事多大我不好评价，这种发垃圾帖的推广方式，注册多个小号没完没了地发帖，把论坛当垃圾场，很好吗？？
真正能赚钱的分析师，我想还是把重心放到正业上吧？不该总在泡论坛发帖吧？？
已经删帖封号多次了，这里禁止发这些推广贴，还在那里没完没了，有没有自知之明呢？？
哪里都有哪里的规则，一个真正品德高尚的人，不会为了个人利益，一再违反别人的规则，他纵有天大的本事，保持这种作为的话，这里不欢迎他。
至于您这个刚刚注册的小号，我真心希望您真是打抱不平来的，因为注册n多小号搞马甲，是这些业务员的强项。
帮顶。。。
我说过，他们的本事多大我不好评价，这种发垃圾帖的推广方式，注册多个小号没完没了地发帖，把论坛当垃圾场，很好吗？？
真正能赚钱的分析师，我想还是把重心放到正业上吧？不该总在泡论坛发帖吧？？
已经删帖封号多次了，这里禁止发这些推广贴，还在那里没完没了，有没有自知之明呢？？
哪里都有哪里的规则，一个真正品德高尚的人，不会为了个人利益，一再违反别人的规则，他纵有天大的本事，保持这种作为的话，这里不欢迎他。
至于您这个刚刚注册的小号，我真心希望您真是打抱不平来的，因为注册n多小号搞马甲，是这些业务员的强项。
注册不要手机号吗？莫非他们有几十上百个手机号？
[2018/01/16]
最近发垃圾宣传帖较活跃者，请注意鉴别，别被这些业务员忽悠：
- 刘备论金，一发就是好几条，上榜一下 :)
- 觅度金生，曾经的老号，近日又回归了。
mql5中文论坛部分一直是这个网站垃圾帖最严重的部分，作为中国版主在这个属于国外网站的论坛中，真是很感到丢脸。
因为论坛程序是metaquotes来维护的，并没有想到中国会有这么多奇葩人士不厌其烦地发垃圾帖，他们论坛的反垃圾功能一直比较弱。
如果每天垃圾帖少，我也就偶尔上线删删算了，但是现在的趋势是越来越多，所以不得已我只好再用其他方法，比如这个黑名单。
我认为，可以从做事方法看到做人的本性，对于一味只是发垃圾帖搞推广的人，他们是明知违规而犯规去做，只顾他们的个人利益，而论坛被他们弄得乌七八糟，所以他们本事多大我不敢评价，但做事水准实在不高。好笑的是有时候还换马甲号再自问自答:))
业务员就是业务员，你们真是给“分析师”这三个字丢脸。
对于这样的人，我想还是远离的好。
下面是近期发垃圾帖严重的一些号，希望大家擦亮眼睛，不要被忽悠:
北楚柯西
夏婧郦
其他还有一大票IP地址来自中国武汉的小号，很容易辨别，因为他们的行文格式基本是一样的。