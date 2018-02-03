哪里有平台操作说明
老师：我是个新手对平台操作知识欠缺，在哪里可以找到平台操作说明，请指点。
jmshrg:
你指的是MT4 平台吗？
如果是MT4 交易平台的操作说明的话，很遗憾在这个MQL5网站上不怎么找的到，因为已经是众所周知的交易平台了；
大家都知道如何完成基本操作。
你可以多看看各大网站的视频。
按F1，可以查阅帮助文档。
jmshrg:
二、查询行情走势图
鼠标右键点击交易品种，点击图表窗口即可。
三、下新订单
您需要双击黄金（GOLD）报价栏或单击“新订单”选项，进入下单页面。
1.下单流程如下：
点击手数，并选择您需要的手数。您也可以直接输入需要购买的手数。你可以输入止损价、获利价（止赢价），两者均为自动平仓指令。交易类型选择为市价成交，然后单击“买”或“卖”。
在订单页面中，若您对黄金看跌的话，可以点击红色按键“卖”。若您对黄金看涨的话，可以点击蓝色按键“买”。
2.当您的下达的交易指令成交之后，您可以在交易一栏找到对应的持单，上面有显示您的交易盈亏、成交价位、手续费等情况。
四、如何平仓、修改定单及撤单
1.当您需要平仓或者修改所持定单的止损\止赢价位时，可以在交易栏右键点击所持定单，选择“平仓”、“修改或删除定单”选项。
2.在“平仓”选项中，您可以选择即时成交平仓，并设定成交价偏差。
3.在“修改或删除定单”选项中，宁可以修改所持单的止损、获利价，然后按下“修改“按键。
4.如果您想对未成交的挂单进行修改，可以点击所挂单，然后按鼠标右键，选择“修改或删除定单”。
Xiaogang Ye:
谢谢！