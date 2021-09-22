MT4如何设置默认模板

如题
 
sheri_lanyue:
首先：修改阳柱阴柱的颜色，然后添加你需要的各种指标。（比如添加MA,MACD,KDJ,布林轨）

当你设置好以后，在MT4的图标界面，点击右键，然后选择模板——》保存模板。



当你下次打开一个图表的时候，然后选择加载模板就行了。

 
你可以先调整好模板的样式，并将其保存为default.tpl，下次再打开一个图表后都不用你再重新加载模板就会自动的应用你上次设置好的模式。
 
jingcheng1989 #:
说的太好了！！！

 
的确是 应该是系统自带了一个default.tpl 那个就是默认模版 之前误打误撞改动过发现了这个问题
