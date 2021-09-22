MT4如何设置默认模板 新评论 sheri_lanyue 2018.01.08 02:37 如题 jonasf 2018.01.08 10:43 #1 sheri_lanyue: 如题首先：修改阳柱阴柱的颜色，然后添加你需要的各种指标。（比如添加MA,MACD,KDJ,布林轨）当你设置好以后，在MT4的图标界面，点击右键，然后选择模板——》保存模板。当你下次打开一个图表的时候，然后选择加载模板就行了。 jingcheng1989 2019.09.17 11:38 #2 你可以先调整好模板的样式，并将其保存为default.tpl，下次再打开一个图表后都不用你再重新加载模板就会自动的应用你上次设置好的模式。 zhao_xs 2021.09.21 10:42 #3 jingcheng1989 #: 你可以先调整好模板的样式，并将其保存为default.tpl，下次再打开一个图表后都不用你再重新加载模板就会自动的应用你上次设置好的模式。 说的太好了！！！ Ao Shen 2021.09.22 02:21 #4 的确是 应该是系统自带了一个default.tpl 那个就是默认模版 之前误打误撞改动过发现了这个问题 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录