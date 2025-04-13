文章 "MetaTrader 移动终端中的 MetaQuotes ID" - 页 19

新评论
 
emlynjarode #:
我的 Android 应用程序不显示 Meta quote ID，我该如何解决这个问题？

联系本网站每个页面底部的 "联系人和请求 "支持。他们会给你建议，或者可以重置你的 ID 或给你发一个新的。

不过，我记得我读过一个帖子，说不是每台设备都能兼容这项服务。不过，祝你好运。

 

你好，有没有人在安卓系统上遇到过 Metaquotes ID NUll 的问题？

元引号 id null

 
Ricardo Davila # 您好，请问是否有人遇到过安卓版 Metaquotes ID 无法使用的情况？

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

MT5 不显示 MQID

somethingtrading01, 24/09/2021 20:29

当我连接到 WI-FI 并点击信息栏中的 MQID 按钮时，我得到了代码；但是，当我重启应用程序并在使用移动数据时点击 MQID 按钮时，它却显示为空


交易、自动交易系统和交易策略测试论坛

MT5 不显示 MQID

Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am

只有使用有效的谷歌账户，您的移动设备才能注册MetaQuotes ID。


1...1213141516171819
新评论