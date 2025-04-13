文章 "MetaTrader 移动终端中的 MetaQuotes ID" - 页 19 1...1213141516171819 新评论 Michael Charles Schefe 2025.04.03 11:49 #181 emlynjarode #: 我的 Android 应用程序不显示 Meta quote ID，我该如何解决这个问题？ 联系本网站每个页面底部的 "联系人和请求 "支持。他们会给你建议，或者可以重置你的 ID 或给你发一个新的。 不过，我记得我读过一个帖子，说不是每台设备都能兼容这项服务。不过，祝你好运。 Manuel Ricardo Davila Dena 2025.04.13 22:40 #182 你好，有没有人在安卓系统上遇到过 Metaquotes ID NUll 的问题？ 。 Miguel Angel Vico Alba 2025.04.13 23:08 #183 Ricardo Davila # : 您好，请问是否有人遇到过安卓版 Metaquotes ID 无法使用的情况？ 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 MT5 不显示 MQID somethingtrading01, 24/09/2021 20:29 当我连接到 WI-FI 并点击信息栏中的 MQID 按钮时，我得到了代码；但是，当我重启应用程序并在使用移动数据时点击 MQID 按钮时，它却显示为空。 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 MT5 不显示 MQID Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am 只有使用有效的谷歌账户，您的移动设备才能注册MetaQuotes ID。 1...1213141516171819 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的 Android 应用程序不显示 Meta quote ID，我该如何解决这个问题？
联系本网站每个页面底部的 "联系人和请求 "支持。他们会给你建议，或者可以重置你的 ID 或给你发一个新的。
不过，我记得我读过一个帖子，说不是每台设备都能兼容这项服务。不过，祝你好运。
。
MT5 不显示 MQID
somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
当我连接到 WI-FI 并点击信息栏中的 MQID 按钮时，我得到了代码；但是，当我重启应用程序并在使用移动数据时点击 MQID 按钮时，它却显示为空。
MT5 不显示 MQID
Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am
只有使用有效的谷歌账户，您的移动设备才能注册MetaQuotes ID。