EA测试中断出现 close at stop 是什么意思，大神解释一下吧。附图 新评论 13677939053 2017.12.15 07:00 Jinsong Zhang 2017.12.15 07:08 #1 回测时设定的时间到了 13677939053 2017.12.15 07:17 #2 13677939053: 我回测时间设定三个月，一个月不到就中断，出现这种情况 Jinsong Zhang 2017.12.15 07:34 #3 13677939053: 我回测时间设定三个月，一个月不到就中断，出现这种情况看看日志 Weixing Meng 2017.12.19 11:56 #4 13677939053: 模拟资金爆仓，无法继续开仓了， 或者测试时间到了。 hanzia 2017.12.23 03:38 #5 Jinsong Zhang: 看看日志本人新手，刚学MQL4，求教编写完成后为什么调试是灰色的 新评论