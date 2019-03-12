EA测试中断出现 close at stop 是什么意思，大神解释一下吧。附图

close at stop 是什么原因，怎么解决啊
 

回测时设定的时间到了

 
13677939053:
我回测时间设定三个月，一个月不到就中断，出现这种情况
 
13677939053:
我回测时间设定三个月，一个月不到就中断，出现这种情况

看看日志

 
13677939053:


模拟资金爆仓，无法继续开仓了， 或者测试时间到了。

 
Jinsong Zhang:

看看日志


本人新手，刚学MQL4，求教编写完成后为什么调试是灰色的


调试

