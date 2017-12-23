如何取消图表内的autotrade小箭头

如图，有很多这样的小箭头，有时候很影响看图，如何让他不显示

 

大佬们，出来看一下啊

 

有没有老手教我一下啊，感激不尽

 
 
Allen:

右键-对象列表，Ctrl+all -- delete。

实在不会弄加我q
522334961

感谢感谢，您的答案对我很有帮助
 
Jinsong Zhang:

非常感谢，按照您的方式执行成功了

