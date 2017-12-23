如何取消图表内的autotrade小箭头 新评论 xkyup 2017.12.06 13:58 如图，有很多这样的小箭头，有时候很影响看图，如何让他不显示 Xiaogang Ye 2017.12.07 02:22 #1 关注下我的信号；不能说暴利，但绝对不爆仓。 xkyup 2017.12.08 13:55 #2 大佬们，出来看一下啊 xkyup 2017.12.19 10:11 #3 有没有老手教我一下啊，感激不尽 Jinsong Zhang 2017.12.20 03:04 #4 xkyup 2017.12.23 14:49 #5 Allen: 右键-对象列表，Ctrl+all -- delete。实在不会弄加我q522334961感谢感谢，您的答案对我很有帮助 xkyup 2017.12.23 14:50 #6 Jinsong Zhang: 非常感谢，按照您的方式执行成功了 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如图，有很多这样的小箭头，有时候很影响看图，如何让他不显示