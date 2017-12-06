可以用MQL5编写在MT4上使用的的EA么？
如题，可以用MQL5编写在MT4上使用的的EA么？
可以。
MQL5与MQL4只是语言而已,就语法而言，已经没有区别了。
但是MT4与MT5是不同的平台，他们的API函数有些不一样。
用于MT4的EA,最好还是在MT4的编译器上编写，方便些。
如题，可以用MQL5编写在MT4上使用的的EA么？
如若你的 EA 涉及开单/平单，那么两者就不可兼容。
因为两个平台的交易规则是截然不同的。
恩 知道了，谢谢。
现在正在使用MQL4，历史回测有点不明白，现在使用的嘉盛平台，但是从历史数据中心下载的历史数据只有9月份到现在的（USDJPY），现在想使用网上自己下载的历史数据做回测（时间长一点），但是又问题了，历史数据是从http://forextester.com/data/datasources，这个网站下载的（1分钟USDJPY），导入MT4平台后的时间跟嘉盛的数据不一样，就是下面这样：里面的很多数据都是开盘价、收盘价、最高价、最低价是一样，而且交易量都是4。
不知道问题出在哪里，是应该下载tick数据么？？ 望指教，多谢。
- forextester.com
恩 知道了，谢谢。
数据本来就是个蛋疼的事，不对很正常，试试fxdd的M1，本人用过正常