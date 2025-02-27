指标: 显示当前K线剩余时间 - 页 3

1123123123:
怎么才能跟随价格下显示


加载指标时，参数窗口，第一个参数是个二选一选项，选择 FOLLOW_PRICE 就是跟随价格。

 
你好 我的点击下载后没有任何反应是什么问题呢？
 
你好 我的点击下载后没有任何反应是什么问题呢？

方法1:

方法2:

在MT4终端下面的"代码"标签页,鼠标右键选择"指标",找到你要的指标, 鼠标右键"下载".

 
换了红色标BBI这个软件之后是不是就不能用了 我加了好多次都没效果呢。没换标的时候还好好的。
 
换了红色标BBI这个软件之后是不是就不能用了 我加了好多次都没效果呢。没换标的时候还好好的。

啥叫红色BBI .

这个跟哪个平台的MT4软件没有关系,都能用.

 
可以 很好用的  就是不知道能不能改显示字体大小
 
可以 很好用的  就是不知道能不能改显示字体大小

你重新下载,我修改了,增加了一个字体大小的参数: Font Size = 12 你可以修改字体大小

 
MT4的加载后没有反应呢，MT5的可以使用
 
可以使用，感谢分享
 
感谢大佬分享！还给出了中文说明！
