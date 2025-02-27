指标: 显示当前K线剩余时间 - 页 3 1234 新评论 Ziheng Zhuang 2021.07.12 05:33 #21 1123123123: 怎么才能跟随价格下显示 加载指标时，参数窗口，第一个参数是个二选一选项，选择 FOLLOW_PRICE 就是跟随价格。 934624594 2022.07.06 12:42 #22 你好 我的点击下载后没有任何反应是什么问题呢？ Ziheng Zhuang 2022.07.07 06:47 #23 934624594 #: 你好 我的点击下载后没有任何反应是什么问题呢？ 方法1: 方法2: 在MT4终端下面的"代码"标签页,鼠标右键选择"指标",找到你要的指标, 鼠标右键"下载". studio339 2023.04.23 05:31 #24 换了红色标BBI这个软件之后是不是就不能用了 我加了好多次都没效果呢。没换标的时候还好好的。 Ziheng Zhuang 2023.04.23 15:30 #25 studio339 #: 换了红色标BBI这个软件之后是不是就不能用了 我加了好多次都没效果呢。没换标的时候还好好的。 啥叫红色BBI . 这个跟哪个平台的MT4软件没有关系,都能用. 风禾尽起 2023.06.14 16:19 #26 可以 很好用的 就是不知道能不能改显示字体大小 Ziheng Zhuang 2023.06.15 04:40 #27 云海知风 #: 可以 很好用的 就是不知道能不能改显示字体大小 你重新下载,我修改了,增加了一个字体大小的参数: Font Size = 12 你可以修改字体大小 Rao Ming Rui 2023.09.02 10:13 #28 MT4的加载后没有反应呢，MT5的可以使用 sk0102 2023.10.08 18:35 #29 可以使用，感谢分享 jidanchaofan 2023.10.20 07:46 #30 感谢大佬分享！还给出了中文说明！ 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
怎么才能跟随价格下显示
加载指标时，参数窗口，第一个参数是个二选一选项，选择 FOLLOW_PRICE 就是跟随价格。
你好 我的点击下载后没有任何反应是什么问题呢？
方法1:
方法2:
在MT4终端下面的"代码"标签页,鼠标右键选择"指标",找到你要的指标, 鼠标右键"下载".
换了红色标BBI这个软件之后是不是就不能用了 我加了好多次都没效果呢。没换标的时候还好好的。
啥叫红色BBI .
这个跟哪个平台的MT4软件没有关系,都能用.
可以 很好用的 就是不知道能不能改显示字体大小
你重新下载,我修改了,增加了一个字体大小的参数: Font Size = 12 你可以修改字体大小