2017 Finance Magnates伦敦峰会：MetaTrader系统荣获最佳外汇交易平台称号

MetaTrader交易平台在2017 Finance Magnates峰会颁奖典礼上荣获最佳外汇交易平台奖。在去年的2016伦敦峰会上，MetaTrader 5平台被授予最佳多元化金融交易平台奖。此外，在2015 Financial Magnates峰会颁奖礼上，MetaTrader系统也曾在多个关键类别奖中夺魁，包括最佳平台奖和最佳移动产品奖。MetaQuotes Software产品已连续多年成为金融行业主要参与者的最佳选择。

2017 Finance Magnates London Summit Awards

今年的伦敦峰会对于那些开始提供MetaTrader 5解决方案的系统集成公司而言亦是成果丰硕。领先的金融技术提供商们表示新平台在交易商和交易者中的欢迎程度不断提高，正推动了MetaTrader 5新产品系列的不断发展。  

 

最佳组合 = 最佳外汇交易平台MT4 + 最佳ECN平台LMAX  

 
不是MT5，这是奖励还是打脸？
 

MT4 太强大了...

 

MT4, not MT5!!!!!!!!!!!!!!!!

