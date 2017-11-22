2017 Finance Magnates伦敦峰会：MetaTrader系统荣获最佳外汇交易平台称号 新评论 MetaQuotes 2017.11.17 10:09 MetaTrader交易平台在2017 Finance Magnates峰会颁奖典礼上荣获最佳外汇交易平台奖。在去年的2016伦敦峰会上，MetaTrader 5平台被授予最佳多元化金融交易平台奖。此外，在2015 Financial Magnates峰会颁奖礼上，MetaTrader系统也曾在多个关键类别奖中夺魁，包括最佳平台奖和最佳移动产品奖。MetaQuotes Software产品已连续多年成为金融行业主要参与者的最佳选择。 今年的伦敦峰会对于那些开始提供MetaTrader 5解决方案的系统集成公司而言亦是成果丰硕。领先的金融技术提供商们表示新平台在交易商和交易者中的欢迎程度不断提高，正推动了MetaTrader 5新产品系列的不断发展。 Tools for Brokers，发布了一系列MetaTrader 5机构解决方案，获得最佳自动化性能工具奖Gold-i知名英国系统集成商于近日发布了MetaTrader 5 CryptoSwitch产品，被授予为最佳数字加密货币解决方案提供商PrimeXM（2017年3月发布了连接XCore系统的MetaTrader 5集成网关 ）获得最佳连接性提供商的称号CFH Clearing，今年初将MetaTrader 5加入其交易平台产品组合，被评为最佳流动性提供商 如何开始使用Metatrader 5 Ziheng Zhuang 2017.11.17 10:47 #1 最佳组合 = 最佳外汇交易平台MT4 + 最佳ECN平台LMAX Jinsong Zhang 2017.11.18 03:41 #2 不是MT5，这是奖励还是打脸？ Jian Chen 2017.11.18 07:44 #3 MT4 太强大了... Leon Lam 2017.11.22 05:34 #4 MT4, not MT5!!!!!!!!!!!!!!!! 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
