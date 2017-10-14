请求编写HLC Bar指标
一个堂堂的老软件MT4，竟然没有HLC Bar，真是无语。编程也无法实现吗？如果无法实现，你们这个垃圾MT4简直太丢脸了！别家的交易软件都可以用编程实现这个HLC Bar！
只有HLC的话，从逻辑上就已有缺陷了，因为无法反映跳空。
基于有逻辑缺陷的系统开发交易策略，很任性啊！
而且MT4/MT5可以编程实现。
这是威科夫用的棒线图 HLC Bar，MT4可以实现这样的HLC棒吗？你确定吗?
你确定可以右侧显示收盘价？而不是下面图这样? 这是我目前使用的MT4 HLC Bar,据说MT4无法实现右侧显示收盘价！你确定你能做到？
MT4只能实现这样的HLC Bar ，所以说，MT4是不能实现正规的HLC Bar的，所以说垃圾！别的软件，比方说OANDA的软件，就可以实现正规的HLC bar，还有。。。。。。都可以实现，就你们的MT4无法实现！
主贴里面的图是文华软件的HLC Bar，是通过编程实现的! 你们的MT4就是编程也无法实现这样的HLC Bar的！不信你试试～！
呵呵，感觉就像长三条腿的指责四肢齐全的是垃圾。。。嗬嗬
至于能不能实现，难道现在还有人不知道什么叫 “搜索” 吗？
随便就能找到一堆，比如这个 https://www.mql5.com/en/forum/183501
CLOSE画矩形框就可以了
我当然知道这个帖子讨论的HLC Bar。我就想知道，MT4到底能不能实现这个收盘价在棒的右侧显示的HLC Bar，如果不能实现，但是别的软件就可以，你说，这不是很垃圾吗？HLC bar用于wyckoff的分析或者VSA的分析。不是毫无根据的棒线。如果你不知道什么是wyckoff或者VSA，可以去搜索了解下！
首先，通过编程 MT4 完全可以实现你的需求。
再说，MT4 也有许多其它软件没有的功能，依你的逻辑推论：所有的软件都是垃圾！
哈哈
如果能实现，你能帮我实现右侧显示收盘价吗？万分感谢！因为昨天我编辑这个指标，没有实现我要的HLC Bar，所以情绪比较激动！我为我所说的道歉！请你原谅! 这个问题困扰我好久了，MT4的论坛我搜了很多次，没有找到能在右侧显示收盘价的HLC Bar！
OHLC 版本的不用，非要用少条腿的，实在无语。
这种活实在没啥挑战性，因为根本没啥需求，附件是我随手写的一个粗糙版本，只是证明 MQL4 编程是可以实现的，有效期至 2017.10.31。
其实 MT4/MT5 支持 DLL 调用，任何其它软件的功能都可以移植过来，只是有无必要的问题。
对于C++高手来说。没有什么不能实现的。就画个线搞得那么激动。只是想不想做而已。
如果照楼主所说。windows没有mac界面是不是就是垃圾。mac下没法玩那么多windows大型游戏。是不是也是垃圾。人家定位不同而已。MT4平台强大就在于很多功能留出来，你们自己去实现就行。人家没必要做那么多。
OHLC 版本的不用，非要用少条腿的，实在无语。
老师！我太感谢你了，膜拜！！！老师，求求你，能不能给我源码，把时间限制去掉，我真的很需要这个指标，我的邮箱是：zxfwaihui@outlook.com
被啪啪啪打脸了吧，人家随手就能弄出来的东西，看看对象列表你就知道了。
你逻辑有问题吧？这有什么可打脸的呢？我不是专业的编程人员！我是交易者！如果我是学这个专业的，我也一样可以啊！ 就像做厨师的笑话开汽车的做菜不专业一个道理。我本人说错了话，我认错，但是，说打脸，有点过了，因为我不是编程的！！！！
H 最高价 L 最低价 C 收盘价