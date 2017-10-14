请求编写HLC Bar指标

新评论
 

H 最高价   L 最低价  C 收盘价

 
zhouxifeng:

一个堂堂的老软件MT4，竟然没有HLC Bar，真是无语。编程也无法实现吗？如果无法实现，你们这个垃圾MT4简直太丢脸了！别家的交易软件都可以用编程实现这个HLC Bar！


只有HLC的话，从逻辑上就已有缺陷了，因为无法反映跳空。

基于有逻辑缺陷的系统开发交易策略，很任性啊！

而且MT4/MT5可以编程实现。

 
zhouxifeng:

这是威科夫用的棒线图 HLC Bar，MT4可以实现这样的HLC棒吗？你确定吗?

你确定可以右侧显示收盘价？而不是下面图这样? 这是我目前使用的MT4 HLC Bar,据说MT4无法实现右侧显示收盘价！你确定你能做到？

MT4只能实现这样的HLC Bar ，所以说，MT4是不能实现正规的HLC Bar的，所以说垃圾！别的软件，比方说OANDA的软件，就可以实现正规的HLC bar，还有。。。。。。都可以实现，就你们的MT4无法实现！

主贴里面的图是文华软件的HLC Bar，是通过编程实现的! 你们的MT4就是编程也无法实现这样的HLC Bar的！不信你试试～！

呵呵，感觉就像长三条腿的指责四肢齐全的是垃圾。。。嗬嗬

至于能不能实现，难道现在还有人不知道什么叫 “搜索” 吗？

随便就能找到一堆，比如这个 https://www.mql5.com/en/forum/183501

HLC Bar Chart Indicator
HLC Bar Chart Indicator
  • 2013.09.14
  • www.mql5.com
Hey guys, was wondering please if anyone had a HLC Bar Chart indicator for MT4 please...
 
zhouxifeng:

我当然知道这个帖子讨论的HLC Bar。我就想知道，MT4到底能不能实现这个收盘价在棒的右侧显示的HLC Bar，如果不能实现，但是别的软件就可以，你说，这不是很垃圾吗？HLC bar用于wyckoff的分析或者VSA的分析。不是毫无根据的棒线。如果你不知道什么是wyckoff或者VSA，可以去搜索了解下！



CLOSE画矩形框就可以了

 
zhouxifeng:

我当然知道这个帖子讨论的HLC Bar。我就想知道，MT4到底能不能实现这个收盘价在棒的右侧显示的HLC Bar，如果不能实现，但是别的软件就可以，你说，这不是很垃圾吗？HLC bar用于wyckoff的分析或者VSA的分析。不是毫无根据的棒线。如果你不知道什么是wyckoff或者VSA，可以去搜索了解下！


首先，通过编程 MT4 完全可以实现你的需求。

再说，MT4 也有许多其它软件没有的功能，依你的逻辑推论：所有的软件都是垃圾！

哈哈

 
Xiangdong Guo:

首先，通过编程 MT4 完全可以实现你的需求。

再说，MT4 也有许多其它软件没有的功能，依你的逻辑推论：所有的软件都是垃圾！

哈哈

如果能实现，你能帮我实现右侧显示收盘价吗？万分感谢！因为昨天我编辑这个指标，没有实现我要的HLC Bar，所以情绪比较激动！我为我所说的道歉！请你原谅! 这个问题困扰我好久了，MT4的论坛我搜了很多次，没有找到能在右侧显示收盘价的HLC Bar！

 
zhouxifeng:

如果能实现，你能帮我实现右侧显示收盘价吗？万分感谢！因为昨天我编辑这个指标，没有实现我要的HLC Bar，所以情绪比较激动！我为我所说的道歉！请你原谅! 这个问题困扰我好久了，MT4的论坛我搜了很多次，没有找到能在右侧显示收盘价的HLC Bar！


OHLC 版本的不用，非要用少条腿的，实在无语。

这种活实在没啥挑战性，因为根本没啥需求，附件是我随手写的一个粗糙版本，只是证明 MQL4 编程是可以实现的，有效期至 2017.10.31。

其实 MT4/MT5 支持 DLL 调用，任何其它软件的功能都可以移植过来，只是有无必要的问题。

HLC Bar

附加的文件：
iHLC_Bar.ex4  14 kb
 
zhouxifeng:

如果能实现，你能帮我实现右侧显示收盘价吗？万分感谢！因为昨天我编辑这个指标，没有实现我要的HLC Bar，所以情绪比较激动！我为我所说的道歉！请你原谅! 这个问题困扰我好久了，MT4的论坛我搜了很多次，没有找到能在右侧显示收盘价的HLC Bar！


对于C++高手来说。没有什么不能实现的。就画个线搞得那么激动。只是想不想做而已。

如果照楼主所说。windows没有mac界面是不是就是垃圾。mac下没法玩那么多windows大型游戏。是不是也是垃圾。人家定位不同而已。MT4平台强大就在于很多功能留出来，你们自己去实现就行。人家没必要做那么多。

 
Xiangdong Guo:

OHLC 版本的不用，非要用少条腿的，实在无语。

这种活实在没啥挑战性，因为根本没啥需求，附件是我随手写的一个粗糙版本，只是证明 MQL4 编程是可以实现的，有效期至 2017.10.31。

其实 MT4/MT5 支持 DLL 调用，任何其它软件的功能都可以移植过来，只是有无必要的问题。


老师！我太感谢你了，膜拜！！！老师，求求你，能不能给我源码，把时间限制去掉，我真的很需要这个指标，我的邮箱是：zxfwaihui@outlook.com

 
zhouxifeng:
对不起，是的，本人还是编程技术不到家，抱歉！

被啪啪啪打脸了吧，人家随手就能弄出来的东西，看看对象列表你就知道了。

 
Leon Lam:

被啪啪啪打脸了吧，人家随手就能弄出来的东西，看看对象列表你就知道了。

你逻辑有问题吧？这有什么可打脸的呢？我不是专业的编程人员！我是交易者！如果我是学这个专业的，我也一样可以啊！   就像做厨师的笑话开汽车的做菜不专业一个道理。我本人说错了话，我认错，但是，说打脸，有点过了，因为我不是编程的！！！！

12
新评论