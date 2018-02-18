为什么没有包括出入金等全面性的中文平台？
怎么样个全面性？
AndyHe:
出入金多是在个人后台出的，基本上正式进入中国市场的平台都可以选择语言的，你选择中文后就都是以中文显示了。不知你要表达的是不是这个意思。
很多啊，百利汇，etoro都不错！
CML1074482782:期待吧，会有的
其实没有几个英文字母的。仔细学习下，半小时就会了。没什么难的。
Buy 买入，做多，多方
Sell 卖出，做空，空方
XAU黄金
XAG白银
CL美国原油
USD美元
EUR欧元
GBP英镑
AUD澳元
NZD纽元
JPY日元
CHF瑞郎
CAD加元
货币对:EURUSD欧元兑美元
M1，M5，M15，M30，H1，H4，D1，W1，WN 分别代表1分钟线，5分钟线，15分钟线，30分钟线，1小时线，4小时线，日线，周线，月线
我是拓利的。微信交流：1726558634
CML1074482782:
信管家好像是
骗子一枚，鉴定完毕
CML1074482782:国内的黑平台都是中文的
