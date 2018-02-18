为什么没有包括出入金等全面性的中文平台？

为什么没有包括出入金等全面性的中文平台？
怎么样个全面性？
 
AndyHe:

出入金多是在个人后台出的，基本上正式进入中国市场的平台都可以选择语言的，你选择中文后就都是以中文显示了。不知你要表达的是不是这个意思。


很多啊，百利汇，etoro都不错！

 
CML1074482782:
期待吧，会有的
 
其实没有几个英文字母的。仔细学习下，半小时就会了。没什么难的。


Buy   买入，做多，多方

Sell  卖出，做空，空方


XAU黄金

XAG白银

CL美国原油

USD美元

EUR欧元

GBP英镑

AUD澳元

NZD纽元

JPY日元 

CHF瑞郎

CAD加元


货币对:EURUSD欧元兑美元


M1，M5，M15，M30，H1，H4，D1，W1，WN  分别代表1分钟线，5分钟线，15分钟线，30分钟线，1小时线，4小时线，日线，周线，月线


CML1074482782:
信管家好像是

 
CML1074482782:
国内的黑平台都是中文的
