申请MQL5卖家一直不通过，什么原因
版主帮忙看看，说的什么意思我不懂
他的意思就是问你在MQL5社区里面有没有多个账号(Profile)。
可能会不允许有多个账号吧。如果有多个，最好关闭其他不用的，如果只有一个，那就直接回答他好了。
Jian Chen:
那怎么关闭呢？
Hong Jian Li:
不好意思，我记错了，有的网站可以关闭自己帐号的，这里现在貌似自己不能关。
如果有多个账户，要不就如实回复卖家审核的人，自己有哪几个帐户，问问该怎么办。 其实我也不确定现在这方面的政策细节如何 :)
Jian Chen:
他们会去查我们的IP地址吗，我是用不同邮箱注册的，仅仅只是用来跟信号，不过现在不需要了。
这样回答行么，继续等结果了。。
试试看吧，人家可能也只是按照常规问一下。
我连图片提交都一直失效
Xin Liu:
主要是你的图片清晰度不够，或者图片像素没到达到规定的要求。
有注册成功的朋友能说说吗？？