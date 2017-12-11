求助，急急急！交易品种为什么显示灰色的圆点？？如图

交易列表品种名称前面全都显示灰色的钮 没有实时价格 是怎么回事？ 不太会上传图 抱歉
 

是星期日休市没有数据的原因吗？今天再看看吧。




上传图片，发帖的时候可以点这个按钮，就可以了。

 

还有可能，就是如果你使用的是新的经纪商，或者在不同经纪商之间做切换的时候，它们的交易品种名称可能不同，有的数据就显示不出来。

你可以看看市场报价窗口(按 Ctrl+M 或者从菜单选 查看->市场报价), 在市场报价的列表中看看，里面交易品种和图表窗口的是不是能对得上。如果不对，可以鼠标右键点需要的报价列表，再从弹出菜单里面选"图表窗口"，应该就会有数据了。

 

鼠标放置在交易产品列表内，右击--点击“显示全部”，部分灰色产品有可能是交易商限制交易了。

