图表右下角的事件提示栏能取消吗？

新评论
 
影响图表的显示。
 


 

也可以做成脚本删除

 

还有一种方法，可以在MT5主窗口下方的 "工具箱" 里面找到 "经济日历"，然后再里面点鼠标右键，从菜单里面选择"删除所有事件"，应该就可以了。



 
版主正解
 
Jian Chen:

还有一种方法，可以在MT5主窗口下方的 "工具箱" 里面找到 "经济日历"，然后再里面点鼠标右键，从菜单里面选择"删除所有事件"，应该就可以了。




非常感谢版主！

新评论