图表右下角的事件提示栏能取消吗？ 新评论 hzdx0502 2017.08.25 16:20 影响图表的显示。 Jinsong Zhang 2017.08.26 03:57 #1 Jinsong Zhang 2017.08.26 05:04 #2 也可以做成脚本删除 Jian Chen 2017.08.26 11:23 #3 还有一种方法，可以在MT5主窗口下方的 "工具箱" 里面找到 "经济日历"，然后再里面点鼠标右键，从菜单里面选择"删除所有事件"，应该就可以了。 Jinsong Zhang 2017.08.27 03:12 #4 版主正解 hzdx0502 2017.08.27 05:15 #5 Jian Chen: 还有一种方法，可以在MT5主窗口下方的 "工具箱" 里面找到 "经济日历"，然后再里面点鼠标右键，从菜单里面选择"删除所有事件"，应该就可以了。非常感谢版主！