mt5 app 双色双线macd？
Android v4.4 手机的mt5 app，怎么才能使用上双色双线macd？
手机上貌似只能使用内建的指标吧，所以没有符合你要求的。自己开发的自定义指标应该还不支持，至少之前是这样的。
若能不用root，找到app的工作目录，直接拷贝指标进去，应该能使用吧。
wuyu1998:
若能不用root，找到app的工作目录，直接拷贝指标进去，应该能使用吧。
若能不用root，找到app的工作目录，直接拷贝指标进去，应该能使用吧。
估计不可以，手机上指标的格式和PC上的指标文件格式很可能不兼容吧。没有试过......
手机版暂时只能用内置的指标
请问各位大神，为什么软件原始的MACD指标只有一条线和阴影部分，为什么不是传统的双线和红绿阴影，有什么特别的妙用吗？
如果没有，有大神有传统MACD指标可供导入吗？谢谢啦。
你说的双线MACD是非标准指标，如果要用只能让平台加载自定义指标。
而以目前来看官方不大可能在移动端提供自定义指标。
如果你非要看双线又不常在家，那么解决办法是在家的电脑上用，手机端装个Teamview，要看双线MACD时连回家里看家里的PC端。
Feng Guozheng:谢谢了。
你说的双线MACD是非标准指标，如果要用只能让平台加载自定义指标。
如果你非要看双线又不常在家，那么解决办法是在家的电脑上用，手机端装个Teamview，要看双线MACD时连回家里看家里的PC端。
你说的双线MACD是非标准指标，如果要用只能让平台加载自定义指标。
而以目前来看官方不大可能在移动端提供自定义指标。
如果你非要看双线又不常在家，那么解决办法是在家的电脑上用，手机端装个Teamview，要看双线MACD时连回家里看家里的PC端。
可以加入另一个指标来一起看，指标名字叫做OsMA，符合着看吧。不知道手机怎么上传截图，于是就不上截图了。