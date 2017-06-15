复制信号经常爆仓？教大家如何识别好信号【精华】

新评论
 
       我们尝试过各种各样的交易方式，正当我们即将对外汇灰心的时候，发现了信号功能，开始给了我们很大的动力，我们订阅了一些信号，但是我们还没来得及兴奋，就开始大量亏损，甚至大量账户爆仓，我们通过大量的订阅信号和不断的亏损，最终总结了非常多有价值的经验，在线分享给大家。大家可以在留言中提出你遇到的问题，我在空余的时间回复。
 
我也是亏的受不了都
 
xiaogouwa:
https://www.mql5.com/zh/signals/237371楼主帮我看看这个信号，我看他排名第一应该很不错吧


AD信号一直饱受争议，这种双边锁仓和双向马丁的策略，看似计较靠谱，但实际上他的风险是单边马丁的一倍，也就是说无论行情如何走势，只要是出现单边，就会出现较大亏损甚至是爆仓（单边马丁可能只有50%的逆势），但是作者很明智选择了EURCHF这个品种，这个品种波动并不大，基本上基于均值回归的策略的马丁都比较适合，所以建议小比例跟单，防止爆仓风险。我贴一张风险分布图：

AD的风险分布

新评论