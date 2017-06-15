复制信号经常爆仓？教大家如何识别好信号【精华】 新评论 Liang Jiang 2017.06.15 10:04 我们尝试过各种各样的交易方式，正当我们即将对外汇灰心的时候，发现了信号功能，开始给了我们很大的动力，我们订阅了一些信号，但是我们还没来得及兴奋，就开始大量亏损，甚至大量账户爆仓，我们通过大量的订阅信号和不断的亏损，最终总结了非常多有价值的经验，在线分享给大家。大家可以在留言中提出你遇到的问题，我在空余的时间回复。 bibibibibii 2017.06.15 10:10 #1 我也是亏的受不了都 Liang Jiang 2017.06.15 10:30 #2 xiaogouwa: https://www.mql5.com/zh/signals/237371楼主帮我看看这个信号，我看他排名第一应该很不错吧AD信号一直饱受争议，这种双边锁仓和双向马丁的策略，看似计较靠谱，但实际上他的风险是单边马丁的一倍，也就是说无论行情如何走势，只要是出现单边，就会出现较大亏损甚至是爆仓（单边马丁可能只有50%的逆势），但是作者很明智选择了EURCHF这个品种，这个品种波动并不大，基本上基于均值回归的策略的马丁都比较适合，所以建议小比例跟单，防止爆仓风险。我贴一张风险分布图： 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录