如何让double显示6位小数？
如题，在做一个关于MACD的EA，可是double得到的MACD值都是4位，请问如何让double得到6位小数？并输出的是数字类型，而不是字符串。谢谢。
jianfx:
参考
double NormalizeDouble(
Xiangdong Guo:
这个试过了，可是Print一看还是4位小数。
double MacdCurrent=NormalizeDouble(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0),6);
jianfx:这样试试：
double MacdCurrent=NormalizeDouble(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0),6);
double MacdCurrent=NormalizeDouble(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0),6); PrintFormat("MACD value=%.6f",MacdCurrent);
我的结果：
Xiangdong Guo:
真的可以了~非常感谢！！