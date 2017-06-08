如何让double显示6位小数？

如题，在做一个关于MACD的EA，可是double得到的MACD值都是4位，请问如何让double得到6位小数？并输出的是数字类型，而不是字符串。谢谢。
 
参考

double  NormalizeDouble(
   double  value,      // normalized number
   int     digits      // number of digits after decimal point
   );

 
这个试过了，可是Print一看还是4位小数。

double MacdCurrent=NormalizeDouble(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0),6);


 
这样试试：
double MacdCurrent=NormalizeDouble(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0),6);
PrintFormat("MACD value=%.6f",MacdCurrent);

我的结果：


 
这样试试：

我的结果：



真的可以了~非常感谢！！
