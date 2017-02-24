新版的MT4的Meta Editor 不兼容中文
你指的兼容是什么意思？
我指的是插入符caret在输入中文时的位置不对.
这个问题各版本都存在，一个汉字分为两个字符，而光标按单字符移动。输入上需要自己调整下，但无大碍。
多字节的字符编辑,MT4 509是不存在这个问这个问题的.509之前的版本某个版本存在,后来修正了,在官方的更新帖子有专门提到这一点.
历史版本中存在的问题,更新后居然又出现. MT5一直存在这样的问题.
虽然编译是没有问题的,但是如果中文注释多,或者从其他如notepad拷贝过来的代码(有中文)就会比较乱.
610版本解决这个问题了嘛？
luenbo:问题依旧，非常不方便，另外SMTP好像集体挂了，看英文版的MQL4搜到很多同样情况出现
确实如此，有些以前的指标在用新版本的MT4平台后导入失败。
今天升级到最新版的MT4 Build646, 问题解决了.
更新後確實方便多了 :)
MT4论坛最好能是中文。。。英文老是看不懂啊。
新版的MT4的Meta Editor 不兼容中文,刚刚开了个service desk,希望官方能改进,在下个版本中兼容中文.
MT5的也是如此.