交易系统测试报告

最近写了一个交易系统，在USDJPY的M1上进行分析操作，测试时间为13年1月1日到现在时间，

请大家提提建议，后期应该向什么方向进行优化。由于交易记录太多，截图截不下，高手只用看资金曲线就能明白。


看起来不错，发出来吧
 
复盘质量 那么差劲 这个没得参考价值
 
Xuan Li:
是的，所以要实盘来跑。

实盘跑了一段时间，发现趋势交易会出现获利单利润回吐较大的情况，所以加了一些操作按钮，在必要的时候对订单进行人工干预。减小获利回吐。

在每日交易清淡的时候，暂时停止自动交易。

有精力盯盘的时候，就是半自动运行，没精力盯盘时，就全自动运行。


附件是运行界面截图，我把部分账号信息遮挡了一下，大家见谅。

fancoce:
看起来不错，发出来吧

有需要测试的朋友，加我微信吧，我给大家发测试版EA，大家可以实跑500美金以下的账户。也可以进行历史数据回测。

扫下面二维码加我微信，留言EA交流即可。

微信二维码名片
Qing Gao:

有几点需要改进的：

1，回撤太大。41%的回撤基本上跑实盘，随时随地可能爆仓。控制在10%以内吧。

2，好的EA，一般连续亏损不超过3次，你连续亏损最多一次是13次。

3，关于盈利比，盈利因子应该大于1.7的是比较好的。你的1.14是非常低的。

4，复盘质量才25%，90%以上才是可信的。25%基本上没什么参考意义。

5，盈利百分比才38%多。基本上开单就是亏损。

6. 时间周期太短了。一般7年以上，10年以下。


所以，优化的东西太多。关键的是，优化参数实际上没什么意义。过去不代表将来。过去参数优化拟合的资金曲线

再漂亮，也不代表实盘都够盈利。是因为参数经过优化得来的。所以，给你的建议还是交易的盈利模型和逻辑去修改找规律。

而不是参数进行优化。

