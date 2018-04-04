交易系统测试报告
复盘质量 那么差劲 这个没得参考价值
fancoce:
Qing Gao:
最近写了一个交易系统，在USDJPY的M1上进行分析操作，测试时间为13年1月1日到现在时间，
请大家提提建议，后期应该向什么方向进行优化。由于交易记录太多，截图截不下，高手只用看资金曲线就能明白。
有几点需要改进的：
1，回撤太大。41%的回撤基本上跑实盘，随时随地可能爆仓。控制在10%以内吧。
2，好的EA，一般连续亏损不超过3次，你连续亏损最多一次是13次。
3，关于盈利比，盈利因子应该大于1.7的是比较好的。你的1.14是非常低的。
4，复盘质量才25%，90%以上才是可信的。25%基本上没什么参考意义。
5，盈利百分比才38%多。基本上开单就是亏损。
6. 时间周期太短了。一般7年以上，10年以下。
所以，优化的东西太多。关键的是，优化参数实际上没什么意义。过去不代表将来。过去参数优化拟合的资金曲线
再漂亮，也不代表实盘都够盈利。是因为参数经过优化得来的。所以，给你的建议还是交易的盈利模型和逻辑去修改找规律。
而不是参数进行优化。
