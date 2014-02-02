除夕前夜，祝各位汇友新年快乐，马年马上发财！

         如题，在中国到了除夕，举家团圆共享天伦的日子，恐怕就没几个朋友来坛子看看了。预祝祝各位汇友新年快乐，马年马上发财！恭喜发财！
 
sunyman:
马年大吉!图片很喜庆
 
sunyman:
除非很忙，否则每天都来看看。同贺~
 
马上有钱!
 
祝进来看贴的人马上有钱!
 
fxmeter:
祝进来看贴的人马上有钱!
同祝同贺！
