除夕前夜，祝各位汇友新年快乐，马年马上发财！ 新评论 sunyman 2014.01.29 13:47 如题，在中国到了除夕，举家团圆共享天伦的日子，恐怕就没几个朋友来坛子看看了。预祝祝各位汇友新年快乐，马年马上发财！ Hao Li 2014.01.29 20:52 #1 sunyman: 如题，在中国到了除夕，举家团圆共享天伦的日子，恐怕就没几个朋友来坛子看看了。预祝祝各位汇友新年快乐，马年马上发财！马年大吉!图片很喜庆 Jinsong Zhang 2014.01.30 02:51 #2 sunyman: 如题，在中国到了除夕，举家团圆共享天伦的日子，恐怕就没几个朋友来坛子看看了。预祝祝各位汇友新年快乐，马年马上发财！除非很忙，否则每天都来看看。同贺~ Ziheng Zhuang 2014.02.02 06:48 #3 Ziheng Zhuang 2014.02.02 06:50 #4 祝进来看贴的人马上有钱! Jian Chen 2014.02.02 16:34 #5 fxmeter: 祝进来看贴的人马上有钱!同祝同贺！