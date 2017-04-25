圣心诀

从接触这个行业已过了7个年头...
当时还是贪玩kuang妄叛逆的学生，在暑&假的某一天的饭局了解到有一家规模较大的公司次日kai业，原

来来吃饭的人是来参加明日的kAI业典礼提前会会老友，稀里糊涂的约定第二天一起去看看。原本是来看

看，

稀里糊涂的就被安排到公司里实习，对业务有一定的了解后放弃了本职工作专业做起了交易.
父亲炒股有些子年头了，从小耳濡目染，那些暴富的神话听了不少。他一直很想把我培养成这方面的人

才，得知公司的业务后我还没想要实盘操作之前就给了一笔ZI金当学费，连炒股经验都是空白的我直接

就做起了期货。期货，GU票，现货，到最后的外汇7年来风风又雨雨。
本来已经决定离开这个行业，命运还是把我引领到了这里，这将是最终一战，大家将是共同的见证者。

zi金不多取个吉利：666美金



战斗装备：4套指标



战斗经验：GU票 现货 期货

战斗技能：特工一般的心里素质

想到记录这一切的时候666已经变成了830，对于外汇我也是个新手，不摸索一下出手就让按倒岂不是很

丢人.

每天工作完回家会更新战况

当然会和大家交流每一笔单子的下单逻辑

最希望的就是高手指点


 

昨天半夜公布了美国四季度GDP终值。通常来说，终值数据对市场的影响相对温和。但美国GDP终值仍触

发了美元强势走高黄金价格回落，之前和欧元同涨同跌的英镑受脱欧的一系列影响走起了独LI行情，欧

元一单大幅盈利，英镑小幅度亏损。黄金的多单大幅亏损，之前对美国和欧洲经济形势出现了一些误判

，强劲的数据表明美国并没有我想象中的那么糟，晚上睡得早，睡之前还做了两单黄金的空单防范风险

竟然止盈了...一早起来又做了一些锁仓单，减少损失，抓小幅波动。从图中可以看出现在的情况已经属

于重仓操作，未来3-5天怎样解锁是重中之重。

 
运气真的是实力的一部分，上周五下班去开黑的路上我还开玩笑和同事说能解救我重仓实盘亏损单只有

一个办法就是有人去搞恐怖袭击刺杀美国总统，没想到美国没事俄罗斯炸了，消息一出黄金避险大涨，

英镑欧元大幅下挫...可是你们知道吗，在没有这种特殊事件下行情走势都是随着美元走的，黄金多单和

欧元英镑空单相当于锁仓锁死的，解锁是相当考验技术的，就没有奢望两头赚，一头少亏一头多赚些可

以办到，可老天不给我秀的机会啊.两头开花，玩笑成真，700多美金转瞬间成了将近1000美金.今天瞅了

瞅美元兑加元有多单进场的机会，多单利息也相当合适，晚上试试水。这个多单利息也就是库存费有必

要给大家解释解释如下图：库存费的多少是根据交易的货币的利息来定的，不同的交易品种利息不同，

这是由于各国的中央银行来定的，不同国家货币的利息不同，库存费的正负，也是和交易的品种有关，

如果你买的货币利息高于你卖出的货币，你就会收到利息， 反过来，如果你买的货币利息低于你卖出的

货币，你就会付出利息。简单说就是现在多单仓息为正做多单过夜你不用给银行掏钱银行还倒给你付利

息.计算公式是：隔夜利息﹦年利率差/360天×1手的标准×手数×汇率价格（空、多价格不一样）×计

息天数。


今天用了一个很基础很笨的办法来推测非常非常重要的也就是周五非农数据的发布结果，把所有3月份美

国公布的经济数据的结果统筹起来判断，得到的判断数据因该是高于预期的。于是下午补了黄金欧元各

一单的空，也预埋了美元兑瑞郎的多单（因为美元兑瑞郎和美元指数走势是一模一样的）。图中显示的

两单亏损的美元兑英镑是上周锁仓未出完的单子，出不出得来还的看明天数据.


单子还是之前没平掉的单子，是死是活还的看今晚非农数据，1个月666变成了1000多比较满意。


 
上周五判断的方向没错，笨办法还是有用的。英镑终于解锁出来，账户净值正式突破1000美金。美元兑

瑞郎的非农预埋单也盈利出场全部清仓，第一波的战斗胜利告终。基本面的消息铺天盖地天天都有新说

法我个人选择回避，理一理思路调整一下。图中这套指标出现进场信号比较罕见，既然出现了就来一发

空单挂上看看效果。


 
这套指标在英镑兑美元又出现了入场信号，信号还是这么的显眼和强！也没想太多直接就怼了一单，原

油完全是玩票性质的，本就不好做暂且试他一试，黄金还是昨天这套指标给的信号做的，放的看看吧，

有句话是这么说的程序正义才正义，那我们一起来看看如何。


解决了一个麻烦，这还没高兴两天有来一个更大的麻烦。在上次清仓之前依照各种指标和基本面预埋很

多黄金和英镑的单子在朝鲜出事和昨晚特朗凌晨讲话影响下大部分都成交了。就2晚上2个睡觉的功夫，

很突然。仓位很重比之前的还要重，安全起见锁了仓，这次解锁要比上次还有难度。唉生活就是接解决

了一个问题又出现另一个问题...


 
上周五到这周一是西方复活节休市，所以这几天没有更新。休市结束后调整了被套单子的止盈，利润最

小化以求早日解套。根据技术指标和地缘政治的判断分析有利润的前提下平掉了一个方向的锁仓单。去

掉了另一个方向的止损，当然还做了一些小波段获得了一些蝇头小利，如今风险仍然非常大，毕竟打不

打仗不是我说的算。此时此刻的我内心充满了爱与和平，多么希望世界是和平而又美好的。


 
特殊事件引发的行情来的很猛很烈，法国大选的民众调研严重失实，行情走势也是扑朔迷离，好吧，又

把我的计划打乱了，这波行情闹得我上周几乎没有好好睡一天的觉。此时面临着入行以来最难的解锁，

此刻也相当认可以及羡慕智能程序化交易EA什么都不用管。这是另一场人与人工智能的战场，在我眼里

的意义不下于李世石与阿尔法狗的战斗，那么我到底能不能战胜EA呢？


