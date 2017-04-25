圣心诀
运气真的是实力的一部分，上周五下班去开黑的路上我还开玩笑和同事说能解救我重仓实盘亏损单只有
一个办法就是有人去搞恐怖袭击刺杀美国总统，没想到美国没事俄罗斯炸了，消息一出黄金避险大涨，
英镑欧元大幅下挫...可是你们知道吗，在没有这种特殊事件下行情走势都是随着美元走的，黄金多单和
欧元英镑空单相当于锁仓锁死的，解锁是相当考验技术的，就没有奢望两头赚，一头少亏一头多赚些可
以办到，可老天不给我秀的机会啊.两头开花，玩笑成真，700多美金转瞬间成了将近1000美金.今天瞅了
瞅美元兑加元有多单进场的机会，多单利息也相当合适，晚上试试水。这个多单利息也就是库存费有必
要给大家解释解释如下图：库存费的多少是根据交易的货币的利息来定的，不同的交易品种利息不同，
这是由于各国的中央银行来定的，不同国家货币的利息不同，库存费的正负，也是和交易的品种有关，
如果你买的货币利息高于你卖出的货币，你就会收到利息， 反过来，如果你买的货币利息低于你卖出的
货币，你就会付出利息。简单说就是现在多单仓息为正做多单过夜你不用给银行掏钱银行还倒给你付利
息.计算公式是：隔夜利息﹦年利率差/360天×1手的标准×手数×汇率价格（空、多价格不一样）×计
今天用了一个很基础很笨的办法来推测非常非常重要的也就是周五非农数据的发布结果，把所有3月份美
国公布的经济数据的结果统筹起来判断，得到的判断数据因该是高于预期的。于是下午补了黄金欧元各
一单的空，也预埋了美元兑瑞郎的多单（因为美元兑瑞郎和美元指数走势是一模一样的）。图中显示的
特殊事件引发的行情来的很猛很烈，法国大选的民众调研严重失实，行情走势也是扑朔迷离，好吧，又
把我的计划打乱了，这波行情闹得我上周几乎没有好好睡一天的觉。此时面临着入行以来最难的解锁，
此刻也相当认可以及羡慕智能程序化交易EA什么都不用管。这是另一场人与人工智能的战场，在我眼里
zi金不多取个吉利：666美金
战斗装备：4套指标
丢人.
每天工作完回家会更新战况
当然会和大家交流每一笔单子的下单逻辑
最希望的就是高手指点