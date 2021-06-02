MT4邮件设置问题
请教各位大神，我在MT4里面设置邮件提醒，用的163和QQ邮箱，所有设置都检查过了，但是还是连不上smtp，提示 error connecting to smtp.163.com，是什么原因？
Ke Huang:
照这个图填写，QQ邮箱很好用啊。
红色是发件人邮箱，蓝色是收件人邮箱。
Ziheng Zhuang:
您好，白天我测试还很好，但晚上就不能发送邮件了，按照您方法设置，依然出现：2021.05.25 22:44:42.311 Mail: error connecting to smtp.163.com
请问，怎么解决。
现在QQ邮箱，163邮箱的端口号改成了 465，按照下面填写试试：
SMTP服务器 smtp.163.com:465
Ziheng Zhuang:
谢谢大神。貌似好了。同一个程序，不过在不同券商平台，有的成功有的失败。估计和平台也有关系。福汇的就不好使
Ke Huang:有些服务器要翻墙才可以发送的，所以我都是用vip邮箱来发送邮件，接收邮箱随意，vip邮箱自带vpn连通全球，vip邮箱发送邮件的同时也可以再花钱附加发送短信到手机，祝你好运。
Chun Cai Lu:
我刚才试了一下,从一个QQ邮箱发到另一个QQ邮箱,测试成功了,也收到测试邮件了,分享一下怎么填的,我之前也是不懂,然后搜,看到大家分享的这个,然后试了一下,SMTP服务器用的大家说的这个, smtp.163.com:465,密码不是QQ密码,先用的QQ密码没成功,后来想着我mac邮件登陆用的授权码,于是试了一下授权码,结果成功, 邮箱立马收到3个测试邮件,好开心,谢谢大家的分享,另外请教一下各位大神,MT4的单线MACD如何设置柱过0轴提醒,最好是有电脑提醒和邮件提醒,谢谢