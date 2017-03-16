各位大神,那位知道如何把已经注册成为信号的账户,从MQL5信号中删除,目前连跟单都不允许了,谢谢指导!!! 新评论 Xinyu Geng 2017.02.27 06:07 各位大神,那位知道如何把已经注册成为信号的账户,从MQL5信号中删除,目前连跟单都不允许了,谢谢指导!!! Hongjun Yu 2017.03.01 22:53 #1 给服务台提交请求 Xinyu Geng 2017.03.02 05:38 #2 Hongjun Yu: 给服务台提交请求谢谢 Xiangdong Guo 2017.03.08 12:59 #3 Xin Yu Geng: 各位大神,那位知道如何把已经注册成为信号的账户,从MQL5信号中删除,目前连跟单都不允许了,谢谢指导!!!进入信号页，在如图位置有删除选项。 Weihong Lin 2017.03.16 04:26 #4 Xiangdong Guo: 进入信号页，在如图位置有删除选项。没错，把信号删除就可以了。 Xinyu Geng 2017.03.16 04:56 #5 Weihong Lin: 没错，把信号删除就可以了处理好了，谢谢！ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录