各位大神,那位知道如何把已经注册成为信号的账户,从MQL5信号中删除,目前连跟单都不允许了,谢谢指导!!!

给服务台提交请求

 
Hongjun Yu:

谢谢
 
Xin Yu Geng:
进入信号页，在如图位置有删除选项。

 
Xiangdong Guo:


没错，把信号删除就可以了。
 
Weihong Lin:

处理好了，谢谢！
