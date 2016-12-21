請問各位大哥!
PEILING ZOU:没这个宏指令，你的输入参数中变量名称现实会有问题吧。
我上傳到MQL5出現(EX4文件必須使用#property strict指令进行編译)是什意思?
Wenwei Pan:
你好!
請問大哥我該如何處理?
在你的代码的第一行 加上 #property strict 重新编译即可。
你是打算在市场里面出售吗？我劝你还是放弃得了，那些老外似乎就故意刁难中国人，我之前想上传的但是一直修改一直不通过后来就放弃了
Ziheng Zhuang:謝謝你!
Ziheng Zhuang:
你好!
還是一樣出現(EX4文件必須使用#property strict指令进行編译)
請問我可以請你協助 編译 嗎?
我會付費
感謝你
付费就不用了，这么点小事情。 如果不方便公开，私信我。
PEILING ZOU:
你好!
试着把下面两行加在你的源代码开始。
第一行是用来指定版本号的，就是说必须要有个版本号，以后如果要更新则必须更新版本号 才能升级。
#property version "1.00"
#property strict
