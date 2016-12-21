請問各位大哥!

没这个宏指令，你的输入参数中变量名称现实会有问题吧。
 
你好!

請問大哥我該如何處理? 

 
在你的代码的第一行 加上 #property strict 重新编译即可。
 
你是打算在市场里面出售吗？我劝你还是放弃得了，那些老外似乎就故意刁难中国人，我之前想上传的但是一直修改一直不通过后来就放弃了
 
謝謝你!
 
你好!

還是一樣出現(EX4文件必須使用#property strict指令进行編译)

請問我可以請你協助 編译 嗎?

我會付費

感謝你 

 
付费就不用了，这么点小事情。 如果不方便公开，私信我。
 
试着把下面两行加在你的源代码开始。

第一行是用来指定版本号的，就是说必须要有个版本号，以后如果要更新则必须更新版本号 才能升级。

#property version   "1.00"

#property strict 

