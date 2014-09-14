我新注册用户，这软件好！ - 页 2

chongqing, 2014.01.16 08:10

刚刚注册，不知道该怎么用啊，我使用的是mt4平台

如何开始学习MQL5

newdigital, 2013.09.17 09:59

MetaTrader 5 - 超乎您的想像！

MetaTrader 5 的开发工作始于 2007 年。MetaTrader 5 被构想为革命性、多市场的平台，而且要能运行于外汇交易及任何其它金融市场上。自此之后有大量的工作被执行，而成果则是这个可为交易者提供无限机遇的平 台。我们拟于文本中讨论有关 MetaTrader 5 的所有关键功能，并与该交易平台的前一版本进行对比分析。

  1. 图表
  2. 导航器
  3. 交易
  4. 工具箱
  5. 测试和优化
  6. 与 MQL5.community 集成
  7. MetaEditor
  8. MQL5 编程语言
  9. 针对交易者与开发人员的服务
 
我的mt4平台的工具选项里面看不到有信号一栏啊，怎么使用呢
 
这取决于你的经纪人遗憾
 
咨询你的经纪商，需要你的经纪商支持信号服务
 
谢谢你的回答，只能没法使用这个服务了，遗憾的
 

我想发布我自己的信号，为什么总是显示（已断开）。请问怎样才能连接

2014.01.03 22:19
连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。
2014.01.22 17:18

连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。 

你在该经纪商的帐户实盘交易时，连接服务器正常吗？
 

請問一下MQL5的帳戶是不是跟論壇帳戶不一樣啊

 我下載了程式，他要我重辦一次帳戶 

 
你是说要使用MT5模拟账号进行登录吗？如果是，那是需要开设一个模拟账户的，和MQL5论坛的账户没关系。

如果你是说这里的帐户，那和MQL5论坛的一致。 

 

 
我想要用MT4的平台，请问怎么用呢？购买还是租用呢？求专家指导。
