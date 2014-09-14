我新注册用户，这软件好！ - 页 2 123 新评论 Sergey Golubev 2014.01.16 08:27 #11 论坛 我新注册用户，这软件好！ chongqing, 2014.01.16 08:10 刚刚注册，不知道该怎么用啊，我使用的是mt4平台如何开始学习MQL5 论坛 如何开始学习MQL5 newdigital, 2013.09.17 09:59 MetaTrader 5 - 超乎您的想像！MetaTrader 5 的开发工作始于 2007 年。MetaTrader 5 被构想为革命性、多市场的平台，而且要能运行于外汇交易及任何其它金融市场上。自此之后有大量的工作被执行，而成果则是这个可为交易者提供无限机遇的平 台。我们拟于文本中讨论有关 MetaTrader 5 的所有关键功能，并与该交易平台的前一版本进行对比分析。 图表自定义及 21 种时间表1 分钟柱的优势指标分析工具精确的时间标度财经日历更多的市场数据在线发布图表导航器按经纪人名称查找服务器程序分组程序的二次开发从“代码库”下载快速测试 交易持仓净额结算挂单的六种类型一键交易图表内交易图表内交易价位的修改异步与多线程证券交易所内操作的执行“市场深度”内交易附加执行条款移动交易推送通知工具箱曝光日历市场代码库测试和优化高级测试报告提高每一订单号测试的精确性更多的测试模式自定义优化规范优化缓存及 XML 报告历史自动下载与时间表同步前向测试压力测试多线程优化远程代理测试云MQL5 云网络方便的代理管理数学计算优化结果的 2D 与 3D 可视化可视化测试优化期间的任何自定义结果利用 OpenCL 加速 与 MQL5.community 集成市场MQL5 云网络MQL5 存储代码库信号文章MQL5 图表MetaEditor新文件系统MQL5 向导MQL5 存储 - 个人代码存储库C++ DLL 的快速编译智能代码控制代码风格化工具代码高亮Unicode 支持插入资源全局搜索且与 MQL5.community 集成调试项目代码剖析MQL5 编程语言更快的运行速度代码保护与 C++ 的相似之处类和结构事件直接通过 MQL5 对图表、对象及资源的管理新的指标绘图风格方便使用指标一个庞大的标准库和海量的示例OpenCL 支持 针对交易者与开发人员的服务任务市场MQL5 存储MQL5 云网络信号 如何开始学习MQL5 现在 MT4用的多 还是MT5用的多 如何开始使用Metatrader 5 chongqing 2014.01.17 08:33 #12 我的mt4平台的工具选项里面看不到有信号一栏啊，怎么使用呢 Sergey Golubev 2014.01.17 09:35 #13 这取决于你的经纪人遗憾 enbo lu 2014.01.17 12:05 #14 chongqing: 我的mt4平台的工具选项里面看不到有信号一栏啊，怎么使用呢咨询你的经纪商，需要你的经纪商支持信号服务 chongqing 2014.01.18 04:10 #15 luenbo:咨询你的经纪商，需要你的经纪商支持信号服务谢谢你的回答，只能没法使用这个服务了，遗憾的 fangtao zhou 2014.01.23 04:09 #16 我想发布我自己的信号，为什么总是显示（已断开）。请问怎样才能连接2014.01.03 22:19连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。2014.01.22 17:18连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。 附加的文件： Q.jpg 72 kb enbo lu 2014.01.24 03:56 #17 zhouft789: 我想发布我自己的信号，为什么总是显示（已断开）。请问怎样才能连接2014.01.03 22:19连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。2014.01.22 17:18连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。 你在该经纪商的帐户实盘交易时，连接服务器正常吗？ vas63299k 2014.02.23 09:13 #18 請問一下MQL5的帳戶是不是跟論壇帳戶不一樣啊 我下載了程式，他要我重辦一次帳戶 enbo lu 2014.02.23 10:40 #19 vas63299k: 請問一下MQL5的帳戶是不是跟論壇帳戶不一樣啊 我下載了程式，他要我重辦一次帳戶 你是说要使用MT5模拟账号进行登录吗？如果是，那是需要开设一个模拟账户的，和MQL5论坛的账户没关系。如果你是说这里的帐户，那和MQL5论坛的一致。 chaiqiang7777 2014.03.12 14:27 #20 我想要用MT4的平台，请问怎么用呢？购买还是租用呢？求专家指导。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我新注册用户，这软件好！
chongqing, 2014.01.16 08:10刚刚注册，不知道该怎么用啊，我使用的是mt4平台
如何开始学习MQL5
如何开始学习MQL5
newdigital, 2013.09.17 09:59
MetaTrader 5 - 超乎您的想像！
MetaTrader 5 的开发工作始于 2007 年。MetaTrader 5 被构想为革命性、多市场的平台，而且要能运行于外汇交易及任何其它金融市场上。自此之后有大量的工作被执行，而成果则是这个可为交易者提供无限机遇的平 台。我们拟于文本中讨论有关 MetaTrader 5 的所有关键功能，并与该交易平台的前一版本进行对比分析。
我的mt4平台的工具选项里面看不到有信号一栏啊，怎么使用呢
咨询你的经纪商，需要你的经纪商支持信号服务
我想发布我自己的信号，为什么总是显示（已断开）。请问怎样才能连接
连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。
我想发布我自己的信号，为什么总是显示（已断开）。请问怎样才能连接
连接状态： 由于长时间离线状态，信号将被禁用。
請問一下MQL5的帳戶是不是跟論壇帳戶不一樣啊
我下載了程式，他要我重辦一次帳戶
請問一下MQL5的帳戶是不是跟論壇帳戶不一樣啊
我下載了程式，他要我重辦一次帳戶
你是说要使用MT5模拟账号进行登录吗？如果是，那是需要开设一个模拟账户的，和MQL5论坛的账户没关系。
如果你是说这里的帐户，那和MQL5论坛的一致。