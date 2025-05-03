文章 "MQL5 编程基础: 终端中的全局变量" - 页 4

显然，使用它们的工作条件发生了变化 - 我把它们放在机器人中进行测试（一般来说，客户端的 glob 变量需要在机器人中使用）。

编译器写错了，我在 void OnTick() 中使用了它们。

我还是不知道如何使用它们


我想解决开仓时跟踪自定义指标值的问题。

因为如果使用普通变量，重新加载终端时会丢失该值。

текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0);   // 记住要从中求取平均值的差值
