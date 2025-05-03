文章 "MQL5 编程基础: 终端中的全局变量" - 页 4 1234 新评论 Roman Shiredchenko 2025.05.03 07:05 #31 显然，使用它们的工作条件发生了变化 - 我把它们放在机器人中进行测试（一般来说，客户端的 glob 变量需要在机器人中使用）。 编译器写错了，我在 void OnTick() 中使用了它们。 我还是不知道如何使用它们 我想解决开仓时跟踪自定义指标值的问题。 因为如果使用普通变量，重新加载终端时会丢失该值。 текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0); // 记住要从中求取平均值的差值 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
