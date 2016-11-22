close hedge by #294359 注释里面出现这个是什么意思啊 新评论 wuwei 2016.11.22 01:04 close hedge by #294389 主要是有这注释的一单成交手数和平仓手数竟然“0” ！！？？？？？ Jason Chien 2016.11.22 04:35 #1 訂單手數為０者，必然對應一單部位方向相反，手數不為０的訂單，這是指定對沖平倉的效果．註釋中，" close hedge by #89542369 "中，#字符後的數字，即為該訂單對應的指定平倉單．MT4/MT5中，可選定訂單（多單對應空單），在下單界面中使用對沖平倉按鍵（如下圖）：若是在EA中，則可使用 OrderCloseBy( ) 來進行對沖平倉： 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
