close hedge by #294359 注释里面出现这个是什么意思啊

close hedge by #294389    主要是有这注释的一单成交手数和平仓手数竟然“0”  ！！？？？？？



 

訂單手數為０者，必然對應一單部位方向相反，手數不為０的訂單，這是指定對沖平倉的效果．註釋中，" close hedge by #89542369 "中，#字符後的數字，即為該訂單對應的指定平倉單．

MT4/MT5中，可選定訂單（多單對應空單），在下單界面中使用對沖平倉按鍵（如下圖）：


若是在EA中，則可使用　OrderCloseBy( )　來進行對沖平倉：

