有谁知道MT5客户端出现一条绿色水平线，是怎么回事？

   不是物件，删不掉！  删除所有物件都不顶事。 怎么办？  如下图：

audusd-h4-cntyrone 

 
F8 ，show 标签下的选项看下？
 
版主，那几个复选框  我都试了，全部空白也不掉，不知道重装会怎么样。

 

 
 多谢版主，按你说的设置 成功了，那条线是收盘价线，刚才我试的时候，点击的太快，晃过去了。 

 
这应该就是看图的线啊
