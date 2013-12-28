有谁知道MT5客户端出现一条绿色水平线，是怎么回事？ 新评论 chunhua Zhao 2013.11.26 12:50 不是物件，删不掉！ 删除所有物件都不顶事。 怎么办？ 如下图： enbo lu 2013.11.26 13:24 #1 F8 ，show 标签下的选项看下？ chunhua Zhao 2013.11.26 13:32 #2 luenbo: F8 ，show 标签下的选项看下？版主，那几个复选框 我都试了，全部空白也不掉，不知道重装会怎么样。 chunhua Zhao 2013.11.26 13:42 #3 cntyrone: 版主，那几个复选框 我都试了，全部空白也不掉，不知道重装会怎么样。 luenbo: F8 ，show 标签下的选项看下？ 多谢版主，按你说的设置 成功了，那条线是收盘价线，刚才我试的时候，点击的太快，晃过去了。 Hao Li 2013.12.28 22:31 #4 cntyrone: 不是物件，删不掉！ 删除所有物件都不顶事。 怎么办？ 如下图： 这应该就是看图的线啊 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
