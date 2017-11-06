哪些平台可实盘用MT5的，大家说一下

我发现大部分提供MT5平台交易的都只是充许模拟交易而已。大家把知道可以用MT5进行实盘的平台在这里回复说一声。

 
simonli5460:

我用安卓 win8 xp和苹果做实盘交易的 主要是安卓和xp 我的win7不知道为什么不能运行mt5.

 
simonli5460:

请注意本论坛不允许提及任何经纪商。

想了解各种经纪商，请看这里：www.100forexbrokers.com 

 
luenbo:

有没象“外汇工厂”那样详细的？
 

它分类很到位也很详细：


 
luenbo:

这上面能查询到的交易商都是正规的吗？还是只要登记就会在上面出现而不经过有关部门的审核？
 

NFA regulated brokers：        美国全国期货协会（National FuturesAssociation---NFA）监管的经纪商

FSA UK（FCA UK）brokers：  英国金融服务管理局(Financial Service Authority—FSA) 监管的经纪商

如果不在这两大机构监管下的，个人认为都可能不靠谱。 要知道美国的监管可是很严格的。像什么塞浦路斯或者荷兰监管的，这个自己想，我没用过也不好说。

 

我个人觉得受监管的平台还是比较靠谱的 比如NFA FCA之类的 ，这个属于一级监管了

 
enbo lu:

如果不在这两大机构监管下的，个人认为都可能不靠谱。 要知道美国的监管可是很严格的。像什么塞浦路斯或者荷兰监管的，这个自己想，我没用过也不好说。


麻烦死了，有点像叫你去开无犯罪证明那样严格

 

EA交流群，希望大家真心交流能在汇市找到一个稳定盈利的方法，希望有志之士加Q群212688300   恭候大家！

 
ZhenYu Li:

我所知道的，你可以先找有FCA、ASIC等监管的会比较妥当，虽然我也愈过几个真的有注册FCA的平台商倒闭....

所以我目前改用ASIC的有了解过那监管内容，觉得比较有保障

