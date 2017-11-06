哪些平台可实盘用MT5的，大家说一下
我发现大部分提供MT5平台交易的都只是充许模拟交易而已。大家把知道可以用MT5进行实盘的平台在这里回复说一声。
请注意本论坛不允许提及任何经纪商。
想了解各种经纪商，请看这里：www.100forexbrokers.com
它分类很到位也很详细：
NFA regulated brokers： 美国全国期货协会（National FuturesAssociation---NFA）监管的经纪商
FSA UK（FCA UK）brokers： 英国金融服务管理局(Financial Service Authority—FSA) 监管的经纪商
我个人觉得受监管的平台还是比较靠谱的 比如NFA FCA之类的 ，这个属于一级监管了
麻烦死了，有点像叫你去开无犯罪证明那样严格
我所知道的，你可以先找有FCA、ASIC等监管的会比较妥当，虽然我也愈过几个真的有注册FCA的平台商倒闭....
所以我目前改用ASIC的有了解过那监管内容，觉得比较有保障
