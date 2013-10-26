如何关闭MT5上的物件？

新评论
 

当订单成交时 MT5图表上就会显示箭头  密密麻麻的,每次手动删除挺麻烦！  我想只让它在1分钟时间表上显示，其他时间表关闭，MT5上有这个功能吗？

   如何在某时间表上关闭订单成交的箭头？ 

 

charts > objests > delete all arrows

  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  CleanScreen.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
     Comment("");
     while(ObjectsTotal(0,0)>0) ObjectsDeleteAll(0,0);
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

想起了DOS中的清屏命令,那个清屏命令很有快感

于是写个脚本用于清理当前图表,功能:

1)清除主图上的Comments,

2)清除主图的Objects.

附加的文件：
CleanScreen.mq5  1 kb
 

谢谢，两位异曲同工，都要动手的，前者  “图表>物件>删除所有”  这是MT5菜单提供的功能，后者这位仁公是想让快感蔓延，无所不在啊。

我其实想找“ 在某周期时间表上显示，某周期时间表不显示的------- 开关” MT5好像没有这个选项，我干脆把它关了：

   “Ctrl+O” 打开“设定”对话窗，其中“Trade” 选项卡，最下面一条就是。   

 在图表上显示交易历史

新评论