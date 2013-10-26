如何关闭MT5上的物件？
charts > objests > delete all arrows
//+------------------------------------------------------------------+ //| CleanScreen.mq5 | //| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Comment(""); while(ObjectsTotal(0,0)>0) ObjectsDeleteAll(0,0); } //+------------------------------------------------------------------+
想起了DOS中的清屏命令,那个清屏命令很有快感
于是写个脚本用于清理当前图表,功能:
1)清除主图上的Comments,
2)清除主图的Objects.
附加的文件：
CleanScreen.mq5 1 kb
谢谢，两位异曲同工，都要动手的，前者 “图表>物件>删除所有” 这是MT5菜单提供的功能，后者这位仁公是想让快感蔓延，无所不在啊。
我其实想找“ 在某周期时间表上显示，某周期时间表不显示的------- 开关” MT5好像没有这个选项，我干脆把它关了：
“Ctrl+O” 打开“设定”对话窗，其中“Trade” 选项卡，最下面一条就是。
当订单成交时 MT5图表上就会显示箭头 密密麻麻的,每次手动删除挺麻烦！ 我想只让它在1分钟时间表上显示，其他时间表关闭，MT5上有这个功能吗？