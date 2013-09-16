只要订阅过别人的信号就再也不能发布信号了吗？

这也太蛋疼了吧。。。
 
好像不是...
 
是的。你不能同时成为信号提供者和发布者。你可以另外开一个账号。
 
luenbo:
不是同时，我订阅的已经取消了，创建信号还是提示“指定账户已被用于订阅信号。禁止转售信号。
 
oooops:
英文版这个问题有人提过，我现在忘记是哪个帖子了，建议你向服务台咨询一下。

 

 
luenbo:

谢谢
