只要订阅过别人的信号就再也不能发布信号了吗？ 新评论 oooops 2013.09.16 02:49 这也太蛋疼了吧。。。 Jinsong Zhang 2013.09.16 06:06 #1 好像不是... enbo lu 2013.09.16 06:22 #2 是的。你不能同时成为信号提供者和发布者。你可以另外开一个账号。 oooops 2013.09.16 09:10 #3 luenbo:是的。你不能同时成为信号提供者和发布者。你可以另外开一个账号。不是同时，我订阅的已经取消了，创建信号还是提示"指定账户已被用于订阅信号。禁止转售信号。 " enbo lu 2013.09.16 12:40 #4 oooops: 不是同时，我订阅的已经取消了，创建信号还是提示"指定账户已被用于订阅信号。禁止转售信号。 "英文版这个问题有人提过，我现在忘记是哪个帖子了，建议你向服务台咨询一下。 oooops 2013.09.16 13:44 #5 luenbo: 英文版这个问题有人提过，我现在忘记是哪个帖子了，建议你向服务台咨询一下。 谢谢